Domenico De Siano: sogno Casamicciola

L’agone politico di Casamicicola è fermentino: ovvero con poco fermento.

Da una parte c’è Giosi Ferrandino con il suo branco (alcuni di loro sono molto selvaggi), dall’altra lato, invece, il mondo dell’ex sindaco Giovan Battista Castagna.

Se Giosi Ferrandino ha già avviato la sua campagna elettorale con “Casamicciola al Centro” e con Antonio Carotenuto e il branco al seguito, Giovan Battista Castagna sta raccogliendo i cocci dell’amministrazione frantumata da Nunzia Piro a giugno e, da puro democristiano, prova a raccogliere idee e uomini.

Sul tavolo, non è mistero, il gruppo di Castagna (con Stani Senese, Fenina Senese e Ciro Frallicciardi) lavora per la candidatura a sindaco di Peppe Silvitelli. Il vicesindaco irruento e poco incline alla gestione del gruppo e alla condivisione del potere (specialità preferita: asso piglia tutto in maggioranza) che ha usato l’ultimo mandato per progredire tra le gerarchie postali è la scelta naturale del gruppo anche se, con saggezza e freddezza, si ragiona con una candidatura alternativa.

Una sorta di navigatore che potrebbe godere sia di una spinta difficile da fermare. Una figura che andrebbe bene a tutti. Una exit strategy che fornirebbe l’assist perfetto a Peppe Silvitelli di evitare lo scontro diretto con Giosi Ferrandino. Il ragionamento (che non dovrebbe dispiacere neanche a Roma) vede Peppe Silvitelli fare un passo indietro e Domenico De Siano fare un passo in avanti a Casamicciola.

Questa mossa, sul piano elettorale significherebbe avere in lista sia Peppe Silvitelli sia Giovan Battista Castagna. Una mossa che può cambiare, di parecchio, il gioco dei voti. Una doppia candidatura di portata considerevole che impone, dall’altro lato, un impegno non previsto.

Castagna, in questi anni, ha avuto la bravura di fare sia il sindaco sia il consigliere comunale. Cosa significa? Significa che non ha lasciato consenso “per la strada” e che gli elettori sono stati educati a considerare “Castagna”. Anche come nome da scrivere sulla scheda. Intelligenti pauca.

E De Siano? Il ragionamento con Domenico De Siano è aperto ed è sul tavolo. La sua discesa in campo a Casamicicola dalla vicino Lacco Ameno sarebbe garantita dai rapporti “extra tutto” di Castagna che, nel frattempo, sta rafforzando l’asse con Forza Italia. La nuova gestione del partito di Berlusconi (con cui i colloqui sono frequenti) continuano ad avere alta considerazione del sindaco sfiduciato. Una considerazione che Fulvio Martusciello non ha mai nascosto e che la senatrice Annarita Patriarca ha confermato a Casamicciola nella sua recente visita sia Roma durante un incontro dei giorni scorsi. Oggetto: sostituzione di Legnini. Ma questa è un’altra pratica.

