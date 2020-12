Domenico De Siano: “Rispettiamo il TAR, ma ricorriamo al Consiglio di Stato”

Dopo un giorno di silenzio, Domenico De Siano commenta e rilancia dopo la sentenza del TAR che ha respinto il suo ricorso e ha accolto quello incidentale di Pascale.

“Nella giornata di ieri – scrive De Siano – abbiamo appreso che il TAR Campania si è pronunciato sul ricorso elettorale da noi proposto circa la nota vicenda verificatasi alle elezioni dello scorso settembre. Rispettiamo la decisione del TAR, ma restiamo fermi sulla nostra posizione.

Aspettiamo le motivazioni del tribunale amministrativo – come tutti d’altronde, per comprendere se siamo davanti ad un caso epocale o ad un macroscopico errore – poi, senza alcun dubbio, proporremo ricorso in appello Consiglio di Stato contro la sentenza emessa. Continueremo, in ogni caso, a svolgere con forza e passione il nostro ruolo di opposizione in consiglio comunale e nel paese, sempre ed esclusivamente nell’interesse della comunità di Lacco Ameno”