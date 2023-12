Domenico De Siano: “Per il porto di Lacco Ameno chiedo al sindaco di trovare una soluzione valida per tutti e per il Paese. Basta bracco di ferro”

Gaetano Di Meglio | Domenico De Siano è il porto di Lacco Ameno. Il verbo essere, in questo caso, può essere letto in tutti i sensi si vogliono. Tuttavia, però, il suo intervento in consiglio comunale presenta un taglio diverso dal solito. Un De Siano che invoca una pace sociale, una mediazione e una soluzione che possa fare bene al paese.

“Questo argomento – dice De Siano – credo sia fondamentale e importante per il paese e meriti il confronto in consiglio comunale rispetto a quello che è il tema vitale per una comunità. Noi siamo – continua – la minoranza e riteniamo che voi della maggioranza, ovvero, coloro i quali hanno la responsabilità di trovare una soluzione ad una tematica del genere che ha una grande importanza dobbiate tenere conto anche della nostra posizione. Credo sia legittimo da parte dell’amministrazione, anche per quello che ha detto diverse volte il sindaco, migliorare le risorse.

Alla minoranza, poi, sta se essere d’accordo o non essere d’accordo e verificare se la maggioranza agisce nell’ambito di quello che sono le norme e le regole. E su questo credo di non aver certamente scoperto l’acqua calda e credo che sia una cosa del tutto ovvia. Dicevo dell’importanza del tema portualità turistica in un comune e in una comunità come quella di Lacco Ameno, credo sia un tema estremamente importante per il benessere socio-economico di tutta la nostra Comunità, perché è un qualcosa di estremamente importante e che, se fatto in una determinata maniera, può portare beneficio all’intero paese e, vado oltre, all’intera comunità isolana. Tra l’altro – aggiunge ancora De Siano – credo che se fatta in una determina maniera può diventare anche elemento di promozione turistica in un territorio come quello dell’isola d’Ischia. Qualcuno che è presente in quest’aula, anche per questioni anagrafiche, ricorda che cos’era il venticinque o trent’anni fa la portualità nel nostro comune. Chi ha bene o male la nostra età, ricorda che cos’era Lacco Ameno alla fine degli anni 90 per quanto riguarda questo tema

Non esisteva una portualità turistica ma esistevano, durante il periodo festivo, tratti di mare che venivano regolamentari in maniera del tutto arbitraria da persone del paese. Un tratto lo gestiva William insieme con il papà Mimì, un altro tratto lo curava Giannino Monti con i figli e poi c’era la scogliera del Regina Isabella, che veniva curata dalla cosiddetta “società”, ovvero delle persone di Lacco Ameno che curavano l’approdo durante i mesi estivi. E tutto questo rispetto a comuni come Casamicciola, Ischia o Sant’Angelo, era pochissima cosa.

La portualità non esisteva. L’amministrazione dell’epoca, dalla fine degli anni 90, ha innanzitutto stabilito un concetto di gestione completamente diverso rispetto a quello che era. Poi dopo ha iniziato a fare determinate di opere che, diciamo, portarono il Comune di Lacco Ameno ad avere un modello di portualità turistica per i periodi di primavera, estate e autunno che era all’altezza dei tempi. Ricordo quando fu realizzata la scogliera dei mega yacht e la nostra comunità vide, per la prima volta, questi enormi piroscafi attaccati nel nostro comune e non più in giro per l’isola. All’epoca era gestita direttamente dall’amministrazione dell’epoca e poi dopo successivamente alla gestione diretta da parte dell’ente, ci fu una creazione di una società in house. Nacque una serie di problemi legati alla gestione di questa società con il comune che si conclusero con deficit e debiti. E alla fine si optò, con l’amministrazione dove il sindaco era l’attuale sindaco Giacomo Pascale, nel 2016 con la stipula del contratto per il project financing nell’ambito della gestione per una durata di 5 anni.

Che cosa prevedeva, al di là delle fandonie che vengono dette da più parti, il contratto? Un canone annuo di 170 mila euro all’anno della società a cui veniva affidato il project e, inoltre, un investimento di 600.000 € per la realizzazione di determinate opere specifiche all’interno del progetto. Si dovevano realizzare i pontili, la sistemazione e quant’altro nell’arco dei 5 anni. E, ho controllato, questi investimenti di 600.000 € sono stati tutti fatti e certificati tranne alcuni investimenti che non sono stati potuti fare perché le aree oggetto del project non sono state consegnate. Perché sto dicendo tutte queste cose? Sto dicendo tutte queste cose perché – continua De Siano – alla fine voglio arrivare ad una sintesi. Le determinate aree, dicevo, non sono state oggetto dell’investimento previsto perché non consegnate al concessionario e parlo dell’ex capitaneria di porto e l’area specifica per la realizzazione del pacco boe che all’epoca, già precedentemente, era stato a realizzato.

Detto questo, nel 2016 inizia il project e il canone viene percepito dal Comune di Lacco Ameno così come per il 2017 viene percepito dalla comunità di Lacco Ameno. Anche nel 2018 il canone viene percepito regolarmente dal comune di Lacco Ameno. Cosa accade il 23 febbraio 2019? Tutti quanti noi ci dobbiamo ricordare che il 23 Febbraio 2019 c’è stata una mareggiata che ha colpito anche la costa di Lacco Ameno. Colpendo la costa di Lacco Ameno, ci sono stati dei danni che sono stati procurati dalla mareggiata anche agli oggetti della portualità turistica. Quali sono stati? Alcuni sono ancora visibili perché c’è l’attacco dei mega yacht che dal 2019 non ha più funzionato e poi ci sono danni ai pontili galleggianti che stavano al Capitello, alla struttura del Capitello e alla struttura del Pontile.

E mi risulta, sono documentato anche, che ci sono diverse PEC dove il concessionario, più volte, ha chiesto al comune di poter intervenire per sistemare quelli che erano i danni di competenze dell’ente? A quelle PEC, però, – attacca De Siano – il comune non hanno mai risposto. Di più, nel 2019 c’è una pec del concessionario, in cui si chiedeva, al fine di far partire la stagione si potesse intervenire per rimettere in ordine le strutture per dare il via alla stagione e consentire la portualità nell’ambito delle zone di concessione. In pratica il concessionario aveva chiesto “Posso fare degli interventi”? Anche in questo caso, nessuna risposta da parte dell’ente.

Nella nota, il concessionario comunicava che avrebbe voluto realizzare questi tipi di interventi e, neanche in quel caso c’è stata risposta da parte dell’Ente. Che cosa succede? Dopo una serie di PEC, accade che nel 2019 il canone non viene pagato così come per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. In tutto questo, però, dobbiamo dirci che nel 2021, arriva la sentenza del famoso arbitrato attivato da parte del concessionario così come prevedeva il project financing? E il sindaco lo ricorda bene perché è stato lui che ha firmato il project financing. A me piace ricordarle, sindaco, che il project financing non lo ha firmato Ciro Calise o Domenico De Siano, ma l’ha firmato Giacomo Pascale.

E devo dire che io, ancora oggi, concordo con la scelta che fece il sindaco. Perché fu una delle poche scelte che l’ente poteva compiere in quelle condizioni e fu una scelta intelligente.

Prima di arrivare alla sentenza, però, va ricordato ai lacchesi che durante il lavoro degli arbitri, fu avanzata una proposta a Comune e concessionario, prima di arrivare alla sentenza. Semplifico: prima che facciamo la sentenza, vogliamo trovare una soluzione bonaria tra comune e concessionario? Stiamo parlando del 2021 e il concessionario diceva che aveva subito dei danni e che aveva speso dei soldi, quindi gli arbitri chiedevano di trovare una soluzione. Una soluzione che mirava ad una gestione di altri due anni. Il comune con il sindaco ha detto di no. E siamo al 2023.

Mi chiedo, allora, perché l’amministrazione non era d’accordo con una soluzione transattiva del genere? Non lo sappiamo, ma sappiamo che si è arrivati alla sentenza da parte dell’arbitrato che condanna il Comune a pagare il concessionario e che riduce il canone del 2019 al Concessionario. Bene, a questo punto dobbiamo dire che tra il giudicato del concessionario e le cifre già pignorare dal comune al concessionario, il canone commerciale di quell’anno è stato pagato. Nel frattempo, è bene che i lacchesi sappiano che rispetto ai 170 mila incassati dal concessionario, tra spese legali e spese degli arbitri, il comune ha pagato oltre 150 mila euro”.

Io sono stato votato dalla gente insieme ai miei amici e mi devo porre in maniera responsabile Presidente e lo faccio presente questo civico consesso. Sto facendo un buon servizio ai miei concittadini che mi hanno votato evidenziando tutto questo o, invece, sto chiudendo gli occhi con le fette di prosciutto e non voler guardare al disastro che state procurando al paese? Allora io dico, ma dove andiamo a sbattere? Il Comune di Lacco Ameno, se noi continuiamo con questa nuova operazione?

Trovo assurdo che il sindaco venga ancora in consiglio comunale e non solo e parli di tassa della spazzatura e accusa che il concessionario deve centinaia di migliaia di euro e gioca con le carte mettendo in evidenza circostanze non esatte e false? Voi lo sapete bene, la TARI del 2016 e 2017 questi signori è stata annullata con diverse sentenze sia da parte della Commissione Provinciale che dalla Commissione Regionale. E avete perso anche per il 2018, 2019.

Allora chiedo a questo a consiglio comunale e a coloro i quali hanno la responsabilità di essere maggioranza, è opportuno che continuare con un braccio di ferro anche verso l’interesse economico e sociale dell’ente o è più opportuno cercare di trovare una soluzione? Anche alla luce di quello che ha sentenziato il Consiglio di Stato?

Ho letto dalla stampa locale che c’è stata un’istanza di mediazione. E allora, io vi invito a trovare una soluzione e sono anche disponibile a trovare la soluzione, come è evidente lo sia il concessionario che in qualche modo dice “La vogliamo una soluzione per fare in maniera che io me ne possa andare?”

Stiamo parlando di un argomento che è vitale per la vita della nostra comunità. L’amministrazione ha solo dimostrato di fare il braccio di ferro, fino ad ora perdendo in ogni round, con l’intento di dire ci ho messo 4, 5 o 6 anni e poi ti ho cacciato e sono stato forte. Ma chi paga questo braccio di ferro? La comunità!

La portualità per Lacco Ameno, di questo passo, credetemi, si finisce solo per distruggerla. Io non sono un censore e non dico che per tutti i danni che avete creato, anche solo per le spese legali, di fare una denuncia alla Corte dei conti, io vi chiedo di trovare una soluzione perché la Comunità di Lacco Ameno, ha bisogno innanzitutto di vivere. E voi non state operando nell’interesse né vostro, né di Lacco ameno. Ho letto dai giorni che avete la voglia, legittima, di trovare una gestione diversa della portualità. Fatela, e al momento opportuno, venire in consiglio comunale, se la norma lo richiede, e ci confronteremo con la nostra idea e diremo la nostra. Ma è imbarazzante sentire il consigliere che dice “Per fortuna questa e quest’altra non ci sono più”, “Per fortuna quest’altra non ci sta più” o “Per fortuna siamo noi riusciti a togliere di mezzo questo e quello”. Ma a quale livello abbiamo abbassato Lacco Ameno? Confrontiamo sulle proposte.

Però, il tema fondamentale per la quale ho chiesto, insieme con gli amici della minoranza, di poter discutere in consiglio comunale di questo tema, è spronare il sindaco e spronare l’amministrazione a trovare una soluzione che possa essere una soluzione che vada nell’interesse del paese, che vada nell’interesse del comune. Nell’interesse economico del paese anche dal punto di vista socio economico. Questa è l’invito alla vostra amministrazione. Perché la linea che avete dettato fino ad ora, porta ad un solo risultato, far pagare al paese! Ci sono sentenze sia del TAR sia del Consiglio di Stato che vi hanno condannato ogni volta. Tanto pagano i lacchesi e pagano i commercianti di Lacco Ameno e tutti quelli che vivono con il loro lavoro nell’ambito della comunità.

Non è più corretto e negli interessi di tutti trovare una soluzione che possa essere ben rappresentativa degli interessi di tutti? Questo è il clima, questa è la ragione fondamentale per la quale noi vi abbiamo richiesto di poter discutere in maniera seria in maniera e pragmatica di questo argomento.

A bocce ferme, c’è una sentenza del Consiglio di Stato che accomuna il concessionario del porto a tutte le altre concessioni demaniali del nostro comune. Se il comune gli dice “te ne devi andare” fa bene il concessionario ad opporsi e a chiedere di essere trattato come stabilisce il Consiglio di Stato? Io non sono un addetto ai lavori, ma chiedo a chi ne sa di più di me. Mi pongo questa domanda, ma il concessionario non è alla stregua della concessione del Negombo o della Pensione Marina o di quella che la posizione del Bar Capitello? O sono un’altra cosa? Il Consiglio di Stato ha detto che sono la stessa cosa. Quindi se deve andare via il concessionario di quella concessione, dovete fare i provvedimenti pure agli altri? Tutto qua. Questo è il tema. Io sono qua a provare a sensibilizzare la maggioranza e al sindaco al fine di trovare la soluzione. Una soluzione che possa rappresentare tutti”