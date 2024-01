Domenico De Siano: «Non siamo più un comune, ma un pezzo di strada tra Casamicciola e Forio»

Ugo De Rosa | Da Domenico De Siano parte un duro attacco all’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale. Un intervento in cui non risparmia critiche feroci al metodo con cui viene amministrato oggi il Comune di Lacco Ameno.

L’ex sindaco ora sui banchi dell’opposizione dopo le travagliate e “infinite” elezioni del 2020 esordisce facendo subito riferimento, sia pure senza citarli, a una serie di casi emblematici che hanno più volte visto l’attuale sindaco “preso in mezzo” per accontentare componenti della maggioranza «Ci sono due modi per amministrare un comune: guardare al futuro, provare a migliorarlo e renderlo sempre più moderno o, invece, pensare a conservare la propria poltrona, accontentare i piccoli appetiti dei propri colleghi di maggioranza e proteggere il piccolo potere che si prova a detenere.

Quale pensate sia quello che si applica a Lacco Ameno? E’ chiarissimo: è il secondo!

Il nostro comune, dal 2017, oltre alle tremende emergenze e tragedie che sopporta, vive come un criceto che si rincorre».

Quindi elenca una serie di circostanze e problemi irrisolti per suffragare la sua affermazione: «Abiti ufficiali indossati in maniera dubbiosa, uso illegale delle autovetture dell’Ente e una visione inginocchiata delle potenzialità del nostro territorio.

Passano gli anni e le scuole restano ancora chiuse, il porto è diventato un nemico in casa e arricchisce solo gli avvocati dell’ente, la ricostruzione è ferma, gli interventi del commissario Legnini restano un miraggio e loro pensano ad assunzioni, cimitero e iniziative culturali di piccolo calibro». Il passaggio sul porto turistico e la guerra con Perrella non poteva mancare… Ma le bordate all’indirizzo di Pascale e company non finiscono qui. Anche sulla promozione del paese e l’organizzazione degli eventi De Siano dice la sua: «Abbiamo ridotto Villa Arbusto ad una sede di eventini che paghiamo a peso d’oro, regaliamo 20 mila euro agli amici dell’ex sindaco di Forio per campagne che lasciano il tempo che trovano e il paese resta fermo alle macerie, alla disorganizzazione e al vuoto».

Chiaro il riferimento a Francesco Del Deo e al legame con Giacomo Pascale, che è sempre stato al centro di polemiche da parte dell’opposizione.

De Siano addossa all’attuale Amministrazione la situazione di impasse del paese e la mancanza di iniziative per un concreto rilancio: «Eravamo un comune dalle grandi opportunità grazie alla sintonia tra politica e imprenditoria, siamo diventati un pezzo di strada tra Casamicciola e Forio. Ridotti così per conservare lo stipendio a qualcuno e la possibilità di mercificare piaceri di qualcun altro».

Accuse dure e la conclusione è lapidaria. Lasciando intendere che finché non cambierà la guida dell’Amministrazione, le cose resteranno come sono: «Per Lacco Ameno inizia un nuovo anno solo sul calendario. Al paese restano i loro “vecchi vizi” e la loro incapacità di vedere un paese che merita molto di più».