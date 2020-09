Domenico De Siano: “Altro che ballottaggio, passiamo alla storia per aver calpestato tutte le regole”

Per qualcuno passiamo alla storia per il ballottaggio. Per me – ci ha detto Domenico De Siano -, invece, passiamo alla storia per aver visto calpestate tutte le regole possibili. Abbiamo combattuto contro un nemico istituzionale ma sono sicuro che tra due domeniche, quando sarà finito il tempo dei giochetti, allora il popolo di Lacco Ameno, quello orgoglioso delle sue origini e della sua storia sarà fare giustizia a questo tornata elettorale tutta particolare.

Abbiamo – continua – iniziato la campagna elettorale con gli show e abbiamo terminato le elezioni con un assurdo festeggiamento. Abbiamo assistito a scene e ad atteggiamenti fuori da ogni regola civile. Trovo assurdo, per non dire altro, che un candidato festeggi senza attendere neanche la proclamazione. O sapeva cosa stava accadendo e stava al sicuro sapendo che i suoi erano nei seggi e nei posti che contano o non si spiega altro. Alla fine, dopo che tutti lo hanno festeggiato senza motivo continua con le accuse e le bugie.

Altro che Corleone – chiosa in finale – , mi sembra che i problemi siano nati nelle sezioni 3 e 4 non nella 1. Il voto della sezione 1 non ha dato nessun problema quelli dove, invece, i presidenti di seggio sono stati denunciati, sono quelli che tifano per i miei avversari.