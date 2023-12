Domenico De Siano accusa Giacomo Pascale: “Abbiamo fatto i cattivi? E a Lacco Ameno non facciamo festa…”

Il clima natalizio non è ancora arrivato a Natale e non è fatto scontato. La guerra lacchese, ormai, non si vive più nei consigli comunali ma si vive (ancora) sui social. Domenico De Siano e i suoi, infatti, hanno affidato ai social il ruolo di raccontare la loro opposizione. Un modo moderno di intraprendere le attività che, tuttavia, deve essere utilizzato con il giusto equilibrio rispetto a tutti gli altri strumenti che prevede la “politica”. L’incontro, la condivisione e la “vicinanza” (in tutti i sensi, anche quelli meno nobili) sono i pilastri principali della “regola del consenso”.

L’ultimo attacco di De Siano a Pascale arriva alla vigilia degli eventi di Natale che sono in programma sull’isola. Il senatore ironizza: “Abbiamo fatto i cattivi? A lacco ameno non si fa festa…” e poi spiega: “Nel fare i complimenti al mio amico sindaco di Forio, Stani Verde, devo dire che noi a Lacco Ameno siamo costretti ad un Natale in trasferta. O andiamo a Casamicciola o andiamo a Forio. Sono sempre fautore del comune unico ma credo che ogni amministrazione debba riconoscere questo momento particolare dell’anno e creare delle attrattive per richiamare attenzione sul proprio territorio”.

Poi l’ex senatore azzurro rimarca: “Leggo di programmi, di concerti, di eventi speciali, di momenti di festa dappertutto ma non ne leggo per Lacco Ameno. Sarà colpa mia che non riesco ad informarmi bene? Sarà che sono distratto… ma non mi sembra! Mi sembra, invece, che quelli che amministrano male il nostro paese siano impegnati a fare altro, come al solito. Invece di pensare al paese, impegnano il loro tempo a frenarlo, a tenerlo costretto in una morsa di aggressione giudiziaria su tutti i fronti e a punire coraggiose imprese che hanno fatto grande la storia del nostro comune!”

SANTA RESTITUTA. Qualche giorno fa, invece, sempre De Siano aveva trovato spunto dalle iniziative regionali sul “Patrimonio immateriale” e aveva scritto nel merito di Santa Restituta. “La Regione Campania ha incluso nel suo patrimonio immateriale anche un grande pezzo della storia di Lacco Ameno, la festa di Santa Restituta. Un riconoscimento importante per tutta la nostra comunità che nella fede della Santa venuta dal mare, ha un fondamento profondo e sincero. Non voglio mettere nessuna bandierina politica o marcare nessuna posizione in tal senso, ma da lacchese sono contento di questa attenzione. La festa, la sua storia, il suo radicamento è di tutti. E’ di Lacco Ameno. E io non smetterò mai di fare il tifo per la mia Lacco Ameno.

Nel prossimo consiglio comunale, l’unico momento istituzionale in cui si scrive il futuro di Lacco Ameno (e non negli uffici!) chiederemo all’amministrazione in carica di presentare nel più breve tempo una soluzione moderna, seria e credibile di rilancio di questo evento. Noi facciamo la nostra parte. Sempre. Per Lacco Ameno.”