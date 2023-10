Domenica in festa e lavori a via Iasolino, l’ira del sindacato UGL

Questa O.S. è nuovamente costretta ad esprimere il proprio disappunto nei confronti della

Direzione EAV dell’Impianto di Via Michele Mazzella per la gestione delle modifiche dei

percorsi delle linee all’interno del Comune di Ischia, relative ai lavori di manutenzione

straordinaria di Via Iasolino e per la manifestazione “Domeniche in festa”.

Le decisioni unilaterali aziendali locali, senza ricorrere ad alcun confronto con le

Organizzazioni Sindacali, in palese contrasto con le normative in materia, stanno creando

pesanti disagi all’utenza per i notevoli tempi d’attesa dei transiti degli autobus ed

esponendo il personale alle proteste e alle reazioni dei passeggeri, oltre ad un aumento dei

tempi di guida, dei carichi di lavoro dei conducenti con la conseguente riduzione dei tempi

di sosta, che naturalmente fanno sorgere più di qualche interrogativo in tema di sicurezza e

di stress da lavoro correlato in virtù del D.lgs 81/08.

L’assenza di un confronto e di un tavolo di concertazione tra le parti (che non si registra

negli altri depositi di EAV), oltre ad una inadeguata informazione all’utenza sulle fermate,

sta provocando uno stato confusionale tra la clientela in particolare tra i turisti.

Un modus operandi di natura dispotica e di chiusura che sta ledendo l’immagine aziendale

con un’offerta all’utenza non adeguata, che non raccoglie suggerimenti e consigli per

ottimizzare il servizio e limitare i disagi, e rischia di trasformare il servizio automobilistico in

un egocentrico gioco da tavolo