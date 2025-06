Domani una marcia per la Palestina a Procida. “Vogliamo essere la voce dell’umanità”

Un grido di dolore e di speranza attraverserà le strade dell’isola domani giovedì 26 giugno alle ore 19.00, quando cittadini, attivisti e associazioni locali si ritroveranno per una marcia silenziosa ma carica di significato, con partenza dalla Marina Chiaiolella (presso il ristorante Galeone) e arrivo in Piazza Marina Grande. L’iniziativa, organizzata da una rete di realtà isolane e promossa con il patrocinio morale del Comune di Procida, nasce con l’intento di richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza, e di denunciare quello che gli organizzatori definiscono senza mezzi termini un genocidio in corso.

L’evento, intitolato “Palestina: vita, terra e libertà – Stop genocidio”, si propone come un momento di riflessione collettiva e pubblica presa di posizione contro la violenza, la guerra e l’indifferenza. «Non possiamo stare in silenzio di fronte alla crudeltà e alla sofferenza di un popolo che viene spazzato via sotto gli occhi del mondo intero», si legge nell’appello alla partecipazione diffuso dagli organizzatori.

Al centro della protesta, la denuncia delle devastazioni provocate dai bombardamenti israeliani su Gaza, che – secondo quanto riportato nel comunicato – avrebbero causato la morte di oltre 18.000 bambini e più di 60.000 vittime totali, oltre alla distruzione pressoché totale degli ospedali e delle infrastrutture civili. Un’accusa dura, che si accompagna alla richiesta di interrompere immediatamente la vendita di armi a Israele, considerate dagli attivisti come strumento diretto di morte e complicità.

Il tono della mobilitazione è insieme fermo e compassionevole. Non si tratta soltanto di un atto di protesta, ma di un gesto di solidarietà umana e civile, che vuole unire le voci di chi, anche da una piccola isola del Mediterraneo, rifiuta l’idea che il silenzio possa essere una risposta accettabile.

«Non vogliamo essere complici: vogliamo essere la voce dell’umanità e del diritto internazionale seppellito sotto le macerie di Gaza» – si legge nel manifesto. Una dichiarazione che richiama con forza i principi fondamentali della convivenza civile: rispetto della vita, giustizia, solidarietà tra popoli.

Particolare rilievo viene dato alla responsabilità della comunità internazionale. Gli attivisti sottolineano come le azioni del governo israeliano siano state più volte condannate dalla Corte Penale Internazionale, eppure – si legge – Israele continua ad agire impunemente, grazie alla complicità dell’Unione Europea, dei Paesi Arabi e degli Stati Uniti, accusati di chiudere gli occhi o, peggio, di fornire armi e copertura politica.

Le preoccupazioni non si fermano alla Palestina: nel volantino si denuncia un allargamento del conflitto con bombardamenti su paesi come Iran, Siria e Libano, in un’escalation che rischia di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente e di trascinare il mondo in una spirale di violenza senza fine.

Procida, da sempre crocevia di culture e simbolo di accoglienza, si conferma ancora una volta isola di coscienza e resistenza civile. Numerose le associazioni che hanno aderito alla manifestazione: tra queste, Associazione Chiaiolella Borgo Marinaro, LESS, SinergiArTe, FIAB Procida Biciamo, AmatoLibro, Lucia Rondinella, Associazione Palestina Vita Terra Libertà, Pelagos House, solo per citarne alcune. Tutte unite dal desiderio di dare un segnale forte, umano e universale.

L’adesione del Comune, con un patrocinio morale, rafforza il valore simbolico della manifestazione: un intero territorio che si schiera dalla parte dei diritti umani, senza ambiguità, senza calcoli politici.

Il corteo del 26 giugno vuole essere un cammino di pace. Un momento per fermarsi, ascoltare, guardare negli occhi le immagini e le storie che arrivano da Gaza e dal resto della Palestina. Un invito a non chiudere il cuore, a non cedere all’abitudine e alla rassegnazione. Perché ogni vita conta, ogni voce può fare la differenza.

In un tempo in cui l’informazione è sovraccarica ma spesso disumanizzata, questa marcia vuole riportare al centro la dignità del dolore e la forza della solidarietà. Un gesto semplice, ma potente: camminare insieme, nella stessa direzione, per dire che la giustizia, la pace e la libertà non sono parole astratte, ma richieste urgenti di milioni di persone.