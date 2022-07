Domani torna l’inutile e rabberciata festa di s. Anna

Gianni Vuoso | Incredibile. Ad Ischia Ponte, sul Piazzale Aragonese si rischia di vivere la stessa scena che vide il sottoscritto vittima dell’incoscienza di chi fu chiamato, allora, a realizzare le zattere per S. Anna ed oggi viene richiamato, alle stesse condizioni di illegalità e di pericolosità a fare lo stesso lavoro. E tutto questo perché oggi, con l’arroganza di un consiglio comunale bulgaro, senza alcuna opposizione, lo zar può permettersi di fare ciò che vuole.

Ecco cosa successe alcuni anni fa. Ero impegnato a girare delle riprese per una troupe televisiva romana, sulla festa di s. Anna. Facevo delle interviste. Sul piazzale Aragonese, la ditta Caruso fu chiamata a realizzare delle zattere. Il Piazzale era un vero e proprio cantiere di lavoro, ma senza segnalazioni, senza limiti, senza autorizzazioni. Noi eravamo impegnati a svolgere il nostro lavoro. Improvvisamente, un furgone ricevette l’ordine di accendere i motori sul pontile per trascinare a mare la zattera. Un colpo violento e fui scaraventato sul bordo del piazzale, a pochi centimetri dal mare, con una tavola di ponte che colpì violentemente la milza. Le mie lenti volarono via, la telecamera fu scaraventata non so dove. Di lì a poco, fui accompagnato da due poliziotti che erano lì di servizio, da Coco Gelo per ricevere le prime cure, mentre sanguinante e dolorante cercavo di capire cosa mi fosse successe.

Ben presto, Caruso padre mi accompagnò al Rizzoli dove il dr. Marvaso aveva già allertato la sala operatoria, nella convinzione di intervenire sulla milza. Erano intorno alle 14. In ospedale riscontrarono solo un versamento della milza ma non fu ravvisata, per fortuna, la necessità di asportarla. Fui ricoverato per cinque giorni in attesa di guarigione. Solo dopo due giorni il responsabile dei lavori alla zattera mi telefonò per avere notizie sulla mia salute. Risposi, incazzato ed amareggiato, che non ero ancora morto.

Ad Ischia Ponte completarono le zattere e continuarono con gli stessi sistemi incoscienti e assurdi, su un piazzale che continuò ad essere un cantiere abusivo.

Oggi, a distanza di anni, i sistemi sono gli stessi. Il piazzale è alla mercè di tutti; non ci sono limitazioni, non ci sono protezioni per nessuno. Bisogna fare in fretta perché la festa incombe e un’amministrazione che è stata eletta con un plebiscito di voti, non può perdere la faccia e rinunciare alla festa. Ma a distanza di anni, quella zona demaniale è nelle mani di una ditta che agisce senza alcun rispetto delle norme previste dalla sicurezza sul lavoro. Non solo lo zar è al di sopra di ogni norme, ma anche il suo assessore ai LL.PP e chi lo rappresenta, ritiene di essere padrone di tutto. Possibile che non intervenga nessuno? Certo, forse si tratta di una sola zattera, è tutto finito in breve tempo. Ma non è questo che interessa. Oggi si agisce così come si è agito alcuni anni fa, quando si rischiò una tragedia, domani si agirà seguendo gli stessi metodi. E poi ci sollazziamo perché questa è l’isola più bella del mondo! Certo, ma non è stata fatta così né dallo zar Ferrandino, né dal suo assessore, né da qualche altro sindaco. Semmai, chi è stato prescelto per gestire le bellezze di quest’isola, si sta solo prodigando per gestirla nel peggiore dei modi.