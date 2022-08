Domani sera nello splendido scenario del bar Calise di piazza degli Eroi sarà di scena un live che si preannuncia davvero entusiasmante: quello dei RadioFunk, la conosciuta cover band di Jamiroquai protagonista di decine di concerti in tutto il sud Italia.

Radio Funk è un progetto che ormai esiste da più di 9 anni, periodo durante il quale la band ha raccolto grandi consensi e soddisfazioni grazie alla formula indovinata, quella di rendere omaggio alla musica del gruppo inglese formatosi nel 1992 e capitanato dal carismatico leader Jay Kay con performance dal vivo trascinanti e ricchissime di groove e coinvolgimento per gli spettatori.

Dal 2017 la band può contare di nuovo su Lorenzo, il cantante che con la sua voce ha segnato la storia dei RadioFunk, rendendola una realtà consolidata del panorama live della nostra regione grazie anche agli arrangiamenti, ben graditi anche dai componenti ufficiali della band britannica: il batterista Derrick McKenzie è infatti un supporter dei RadioFunk a cui non manca di dare consigli ed opinioni mentre il line up completo del gruppo comprende Giovanni Bennato alle tastiere, Antonio Capparelli alla chitarra, Giuseppe Bennato e Lello Somma al basso ed Enzo Ferrara alla batteria.

I Radio Funk propongono un repertorio che ripercorre tutta la discografia dei Jamiroquai, dal primo album “Emergency on planet earth” del 1993 fino all’ultimo “Automaton” del 2017: 25 anni di successi globali come Space cowboy, Cosmic Girl, Too young to die, Virtual Insanity, Cloud 9, Little L (diversi di questi anche vincitori anche di Grammy e molti nelle classifiche di vendita mondiali) che i Radio Funk sanno riproporre in maniera impeccabile e trascinante interpretando alla perfezione la miscela di funk, disco e dance che Jay Kay e soci hanno creato e che è divenuta il loro marchio di fabbrica. Domani sera al Calise sarà tempo di funk, anzi di RadioFunk, a partire dalle 21.30