Domani: quale “Liberazione”? | #4WD

Tutti in attesa del decreto del Governo che allenti la presa, tutti ansiosi di poter uscire nuovamente a passeggio, tutti desiderosi di tornare ad ogni costo ad una sorta di normalità. Tutti, indistintamente, ci credono, pur sapendo perfettamente che così non sarà.

A metterci difronte alla cruda realtà non sarà solo l’occhio vigile del solito sceriffo campano in odore di campagna elettorale, pronto -se necessario- ad inasprire le misure che verranno adottate con il prossimo DPCM, bensì i contenuti del decreto stesso, che gioco forza dovranno essere rapportati alla necessità di limitare l’incoscienza e l’inciviltà dell’italiano medio, tuttora incapace di comprendere che al contagio zero, proprio come alla reputazione personale nei piccoli centri, occorre tanto tempo per costruirsi e molto di meno per distruggersi.

Ciononostante, spero che la maggior parte delle attività commerciali possa riaprire, ovviamente con tutte le precauzioni e i dispositivi di sicurezza necessari a tutelare sia i dipendenti che i clienti. Mi riferisco ad ogni genere di negozio e mi auguro che anche i pubblici esercizi (cioè bar, ristoranti, pizzerie etc.) sappiano presto, al pari di parrucchieri, barbieri, estetiste e spa, quando e in che modo poter riprendere a lavorare a regime.

Anche lo sport amatoriale, quello che riempie le giornate di molti di noi, prima o poi dovrà ricevere qualche concessione in più. In particolare per sport individuali come il tennis, è più facile fornire indicazioni utili a potersi quanto meno allenare in sicurezza, pur evitando le competizioni.

E dulcis in fundo, il turismo: aprire pian pianino i confini delle regioni italiane a contagio zero, indicandone una possibile gradualità, contribuirebbe senz’altro a intravedere un minimo di incoming previsionale per i nostri alberghi, molti dei quali tuttora stanno valutando se saltare o meno a pie’ pari l’apertura 2020.

Il tutto, nella speranza di evitare una Caporetto ischitana. Altro che “Liberazione”!