Domani mattina la convalida dell’arresto per il giovane C.R.

Domani mattina, lunedì 15 gennaio, alle 9.30, dinanzi al GIP Vinciguerra e al Pubblico Ministero, la dott.ssa Lauri, C.R. dovrà spiegare come si trovava in possesso di 2,6 kg di droga e di 10 mila euro in contanti. Un’udienza di convalida che si svolgerà presso il Carcere di Napoli Poggioreale e che, molto probabilmente, andrà verso la convalida del fermo con tanto di custodia in carcere.

C.R. è il secondo 18 enne trovato con una grande quantità di droga tra le mani. Il suo coetaneo beccato a settembre con 1 kg di droga, difeso dall’avvocato Cristiano Rossetti, ha patteggiato una pena (sospesa) ad un anno e sei mesi e, molto probabilmente, la stessa linea difensiva sarà sostenuta dall’avvocato Raffaele Pesce che sarà domani mattina a Napoli.

Il comunicato dell’arresto. Gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato la stanza di un appartamento in uso ad un uomo a Forio d’Ischia dove hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, 20 panetti di hashish e 2 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 2,6 kg, 2 bilancini di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 10270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.