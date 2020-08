Domani i funerali dell’uomo annegato a Forio

Si chiamava Pasquale Mansi l’uomo che ha perso la vita in mare a Forio nella giornata di martedi. Pasquale Mansi medico di Agerola, era in vacanza a Ischia con la moglie. Mansi era in acqua e con il mare agitato ha cominciato ad avere difficoltà, nonostante non fosse molto lontano dalla riva. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso di bagnini e altri bagnanti, il medico di base non è riuscito a salvarsi. Ingoiato dalle onde. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la vicenda velocemente. Il pm non ha disposto l’autopsia, avendo chiarito la causa della morte. E domani ad Agerola si svolgeranno i funerali della vittima nota a tutti nel comune dei Lattari.

(ilcorrierino)