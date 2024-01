Dolori da gara per la NU, arriva l’attività “pregiudiziale” a Forio

La storia tra Stani Verde e la SuperEco è una storia double-face. Non staremo qui a rimarcare la differenza di conduzione dell’azienda di Cassino tra padre e figlio anche se crediamo che il Ciummo baby aveva fatto meglio, ma ci limitiamo ai fatti che sono scritti bianco su nero sui documenti ufficiali. Per capire bene, tuttavia, dobbiamo partire dalla lunga serie di irregolarità e criticità che la Ragioneria dello Stato aveva evidenziato al Comune di Forio e fatti propri dalla Corte dei Conti.

Secondo i ragionieri dello Stato, infatti, una delle tante criticità perpetrate dal Comune di Forio è stata questa: “frazionamento dell’importo a base d’asta cui parametrare il fondo per ciascun anno di esercizio nell’appalto del servizio di igiene urbana”.

Un campanello d’allarme che ha attirato le attenzioni della nuova amministrazione Forio e che, come detto, in sei mesi ha rivoluzionato il management comunale dell’appalto. Con l’arrivo di Francesco Schiano di Coscia, Luca De Girolamo e Federica Verde dopo il cambio di Vincenzo Rando e le dimissioni di Marzo Raia e di Mauro Pizzuti Miragliuolo i rapporti con la ditta dei Ciummo sono cambiati in maniera sostanziale.

Senza ricordare lo sprint iniziale delle settimane nell’immediato dopo voto con la pulizia del territorio e con l’espletamento di alcuni servizi dovuti dall’appalto e mai realizzati, la Super Eco ha provato a rimettere sui binari del lucroso appalto il proprio agire.

Un appalto, questo di cui trattiamo che è partito con la Delibera di G.M. nr. 4 del 09.01.2020 quando è stata indetta Gara per il Servizio di Gestione Integrata di Igiene Urbanae Servizi Accessori aggiudicata mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016) con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016).

Una gara che vide solo due partecipanti, la vincitrice Super Eco e la AM TECNOLOGY E S.R.L. e che fu condotta dalla commissione giudicatrice composta dall’arch. Alessandro Dellegrottaglie, nella qualità di Presidente, dall’arch. Marco Raia e dall’ing. Giovan Giuseppe Iacono.

LA GARA. Era il 13 luglio 2020 quando il RUP, Enzo Rando, prendeva atto che entro il termine fissato per la presentazione della documentazione amministrativa risultano pervenute a questa Stazione Appaltante, tramite piattaforma telematica Asmecomm, n°2 (due) offerte e verificava l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte, mediante l’esame della documentazione amministrativa pervenuta e della loro corretta presentazione, procedendo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’impresa AM Tecnology, al fine di sanare le carenze documentali riscontrate e che a seguito della predetta procedura di soccorso istruttorio, l’impresa A.M. Tecnology s.r.l. risultava ammessa alla gara.

Con Verbali di gara del 29/07/2020, del 03/08/2020, del 05/08/2020, del 06/08/2020, del 10/08/ 2020 e del 12/08/2020 la Commissione Giudicatrice di Gara aveva valutato la documentazione tecnica pervenuta, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara e dopo averne valutato i contenuti attribuendo a ciascuna delle offerte tecniche un punteggio totale, in conformità con quanto previsto dagli allegati di gara con il verbale del 24/08/2020 la Commissione Giudicatrice di Gara, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria dell’affidamento del servizio in oggetto l’impresa SUPER ECO s.r.l. con sede in Cassino (Fr), alla Piazza Labriola n. 32, PIVA 10753871002, per l’importo complessivo di Euro 31.706.765,28, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 167.370,00 ed oltre IVA come per legge. Un’aggiudicazione poi diventata efficace al fine dei controlli.

Nel frattempo, in vista della fine dell’appalto fissato nel 2027, il nuovo corso dell’amministrazione di Forio compie un altro passo avanti nella verifica di quanto approvato e realizzato dalla precedente gestione dell’ente di Via Genovino.

E qui iniziano i “dolori da gara”. Il nuovo RUP dell’appalto, Francesco Schiano Di Cola ha assunto una determina che va letta con attenzione alla luce dei recenti cambiamenti che si sono vissuti tra i responsabili.

Schiano di Coscia, per l’appunto, ha affidamento l’incarico di supporto al rup, all’avvocato Vito Trofa per richiedere l’assistenza legale, stragiuziale ed eventuale attività precontenziosa in relazione all’appalto.

Per capire il senso dell’oggetto della determina bisogna leggere cosa prevede il nuovo codice degli appalti: “l’art. 211 del Codice stabilisce che: “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo”.

In parole più semplici, al comune di Forio stanno mettendo ai raggi X tutti gli atti della gara che ha visto aggiudicare alla Super Eco l’appalto da Euro 31.706.765,28 al fine di verificare se ogni atto assunto dal comune di Forio è specchiato rispetto alle norme in vigore.

Un controllo ad ampio raggio che potrebbe portare a cambiamenti e a novità.

Stando ai rumors che circolano in Piazza sono diverse le cose strane che hanno colpito i nuovi amministratori. Oltre ai servizi non eseguiti in precedenza e ad altri particolari non corrispondenti al capitolato d’appalto che fanno ballare quasi 150 mila euro l’anno, ci sarebbero state anche diverse scelte avallate dall’ente senza contraddittorio e che, invece, avrebbero una cubatura di circa mezzo milione di euro l’anno.

Lasciando i rumors in attesa delle certezze e degli atti ufficiali, Schiano di Coscia ricorda che «il Settore X -Ambiente, Ecologia, Randagismo, Contenzioso e Servizio di N.U. – è gravato da molteplici incombenze, scadenze e mansioni, ed è, come tutti gli Uffici della P.A., interessato da una carenza atavica di personale, che rende sempre più difficoltoso il normale funzionamento dei vari servizi e che la complessità dell’appalto de quo e la notevole mole di adempimenti di carattere tecnico-giuridico a cui l’ufficio deve dare seguito, onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi posti ha ritenuto congruo quanto offerto del legale Vito Trofa e ha proceduto con affidamento diretto sul Mepa.