Dolori da Autovelox: una montagna di spese legali per il comune di Ischia

La storia degli autovelox ad Ischia e a Lacco Ameno diventa una storia di dolore per le casse comunali. Una storia che è solo alla prima pagina e che, nello scrivere tutte le altre, saranno tutte lacrime e sangue per le casse del Comune di Ischia. Arriverà, presto, una lunga lista di sentenze fotocopie con una lista di dolore. Partiamo da questa che porta la data del 22 settembre e che è stata notifica ieri all’avvocato Raffaele Bernardo. Ci sono due aspetti che meritano la nostra attenzione e proveremo a dividerli. Il primo è quello che riguarda le casse del comune di Ischia, il secondo, invece, quello dei diritti degli automobilisti. In tutto questo, tuttavia, teniamo fuori tutti i ragionamenti attorno alla questione sicurezza stradale perché trattiamo questa vicenda strettamente dal punto di vista legale.

IL COMUNE DI ISCHIA E I RICORSI

Procediamo per gradi. In questi mesi, dopo le prime batoste inflitte dal giudice Uccello, al comune di Ischia è cambiata la strategia di gestione del contenzioso. Un po’ per le problematiche legate all’equo canone degli avvocati, un po’ perché si vocifera di possibili connivenze tra colleghi, da Via Iasolino si è scelto di farsi rappresentare dai dipendenti del Comando Vigili con le capacità e le conoscenze nella materia. Dopo una prima fase in cui il Presidente del Tribunale di Ischia ha concesso al Comune una sorta di rodaggio, già alle prossime udienze del 10 e del 24 ottobre, dovrebbe essere tutto in linea per la difesa “in house”. Nel frattempo gli avvocati che ricevevano gli incarichi per queste materie, sempre, non hanno rinnovato la convenzione.

DOLORI FORTI PER LE CASSE COMUNALI

La parte che più ci interessa, oltre agli aspetti legali relativi agli impianti è questa parte del dispositivo del giudice di pace di Ischia. Il giudice Uccello, infatti, ha condannato “il convenuto Comune di Ischia al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite quantificate in € 200,00 per compenso ed € 50,00 per spese anche di C.U., oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione il favore dell’avv. Raffaele Bernardo”. Questo filone, che non è neanche il più grande e impattante per le casse comunali costerà al comune di Ischia quasi 40 mila euro di spese legali. I ricorsi in ballo, infatti, per una prima trance di cui siamo a conoscenza sono 127. Poi ce ne sono tantissimi altri che, però, qualificano l’agire degli avvocati che, diversamente da Bernardo, avranno deciso di agire in maniera diversa. Ma c’è bisogno di aggiungere altro su certi comportamenti e personaggi. Quelli che un buon penalista definisce “bott e machin…”

MULTE ANNULLATE, IMPIANTI FUORI REGOLA

E veniamo alla sostanza che, invece, riguarda gli autovelox “Con ricorso depositato il 8.03.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso verbali di contravvenzione, elevati per infrazioni del Cod. Strad. accertate dalla Polizia Municipale di Ischia sulla ex S.S. 270 – Isola Verde – altezza Km. 28+990. Deduceva l’opponente che le contestazioni di cui ai suddetti verbali di contravvenzione erano da ritenersi insussistenti e comunque illegittime. Il Giudice fissava con decreto notificato alle parti l’udienza del 4.07.2023 per la comparizione delle stesse e, all’esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in primo luogo il giudicante che il ricorrente ha formulato le molteplici censure di legittimità nei confronti dei verbali di accertamento impugnati.

LEGITTIMA INSTALLAZIONE

In particolare, il ricorrente deduce che l’autovelox sarebbe stato installato su strada urbana priva dei requisiti imposti dalla legge per la legittimità della installazione del sistema di rilevamento automatico della velocità tenuto all’uopo presente che trattasi, secondo la prospettazione attorea, di strada urbana a scorrimento ordinario con limite inferiore a 50 km/h o anche meno. Su tale argomento la Suprema Corte si è pronunciata (anche di recente) con la sent. n.1805/2023 con la quale ha ribadito che sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di quartiere (art. 2 co.2 lett. C) ed E) del C.d.S.) è legittima l’installazione dei sistemi automatici di rilevamento della velocità purché dette strade abbiano i requisiti prescritti dalla legge (cfr. art.2 C.d.S. citato) e sussista il preventivo decreto di autorizzazione del Prefetto, espressamene richiamato nel verbale di contestazione. Orbane, dall’esame della documentazione prodotta dall’Ente territoriale risulta la sussistenza delle suestese condizioni. Ha invero il Comune di Ischia prodotto copia del decreto prefettizio prot. n. 0024773/2022 del 18.06.2022 che autorizza l’installazione di sistemi di rilevazione automatica della velocità, senza obbligo della contestazione immediata, anche sul tratto di strada oggetto del presente giudizio. Né sussiste illegittimità del provvedimento stesso in quanto, dall’ampia documentazione prodotta dal Comune emerge che la strada in questione, classificata per le sue caratteristiche quale “extraurbana secondaria” (cfr. determina dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli prot. R.0009565.18 del 18.12.2019), è munita dei requisiti prescritti dall’art.2 co.2 lett.C) C.d.S. per poter essere inserita nel decreto prefettizio de quo agitur, risultando in particolare strada ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia e banchine laterali, ossia parti della strada, poste al di fuori della carreggiata, quindi situate oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata e destinate alla circolazione dei pedoni e che non consentono di norma il transito (e quindi neanche la sosta) ai veicoli. Detti elementi in particolare sono chiaramente individuabili dall’esame della planimetria con corredo fotografico prodotta dall’Ente territoriale ed innanzi richiamata.

LA GRANA COLLAUDO E OMOLOGAZIONE

Ulteriore profilo di censura evidenziato dal ricorrente riguarda poi il difetto di collaudo, del certificato di installazione, di quello di taratura, nonché del provvedimento di omologazione ed approvazione dell’apparecchiatura. Ora, secondo quanto previsto dall’attuale normativa, con “omologazione di un autovelox” si intende quella procedura che viene eseguita una volta sola prima dell’installazione del dispositivo. Più nello specifico l’omologazione arriva nel momento del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dell’autovelox. A regolare tale pratica è l’art.192, co.2^ del Regolamento di attuazione al C.d.S. secondo il quale l’omologazione viene rilasciata “su richiesta della ditta produttrice dell’autovelox dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia dell’autovelox alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al codice della strada”. Una volta ottenuta, l’omologazione dovrà essere depositata presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. A regolare invece “l’approvazione di un autovelox” è il co.3^ dell’art.192 del Regolamento di attuazione al C.d.S. Questa viene infatti rilasciata a seguito di un’apposita domanda in carta legale posta in essere dalla ditta produttrice dell’autovelox e presentata all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Alla richiesta va allegata: 1)- una relazione tecnica; 2)- le certificazioni rilasciate da enti riconosciuti o laboratori autorizzati che attestano il buon esito di prove messe in atto sul dispositivo; 3)- tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare l’utilità e l’efficienza del dispositivo.

L’OMOLOGAZIONE

Nel primo caso (i.e. omologazione) esistono dunque delle norme tecniche di riferimento – sia europee che italiane – specifiche per la funzione dell’autovelox; nel secondo caso (i.e. approvazione) non c’è nessun tipo di riferimento normativo. Ovviamente, essendo i soggetti, protagonisti dei due procedimenti innanzi detti, uguali (ditta produttrice e Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del MIT), nulla vieta che i due provvedimenti vengano emessi contestualmente, ossia con un unico atto. Restano tuttavia le diversità teleologiche e sostanziali tra i due provvedimenti atteso che l’omologazione, procedimento oggi eseguito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo scopo di verificare l’efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, così da conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata. In altri termini, il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato. Permane inoltre una diversità anche di carattere formale, dal momento che solo il decreto di omologazione (e non anche quello di approvazione), in quanto atto tecnico spettante al Ministero, dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A conclusione del ragionamento viene infine precisato che anche sotto il profilo temporale sussiste una netta distinzione tra i due procedimenti/provvedimenti in esame atteso che gli apparecchi, solo successivamente all’omologazione del prototipo, ex art.345 co. 2 Reg. att. C.d.S., devono poi essere provvisti anche di certificato di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

AUTOVELOX “SOLO” APPROVATO

All’esito di quanto poc’anzi illustrato si perviene dunque, a parere del giudicante, alla conclusione che il prototipo del dispositivo per il rilevamento automatico della velocità, senza obbligo di contestazione immediata, debba essere corredato del certificato di omologazione, rilasciato con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. a fini di pubblicità legale. Successivamente, i singoli dispositivi in concreto installati sulle strade, a tanto debitamente autorizzate, debbono quindi essere individualmente approvati con specifico decreto del MIT – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. Ciò posto, ritiene il giudicante che dalla disamina del provvedimento emesso il 18.08.2021 da parte del MIT – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, prodotto dal Comune di Ischia, risulti in maniera evidente che detto provvedimento costituisca solo approvazione del dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato “Autosc@n Speed”, installato dal Comune medesimo. Nessun riferimento è però riscontrabile nel richiamato decreto di approvazione al pregresso certificato di omologazione che, attesa la illustrata natura e funzione, deve plausibilmente ritenersi indispensabile presupposto, cronologicamente antecedente.

ACCERTAMENTI ILLEGITTMI

Alla luce di quanto sopra ritenuto e in conformità, peraltro, ad una elaborazione giurisprudenziale recente e univoca (ex multis: Cass. n.14597/2021 e n.13630/21 n.23330/2020), la mancata esibizione del certificato di omologazione, il cui onere probatorio è a carico della P.A., determina l’illegittimità dell’accertamento eseguito per il tramite del dispositivo non omologato. Né può all’uopo ritenersi utilizzabile quanto indicato nella circolare n.9 del 22.09.2007 del MIT e nel parere del Direttore Generale infrastrutture e trasporti n.81476 dell’11.11.2020 depositati ed invocati dal Comune convenuto, atteso che trattasi, all’evidenza, di meri atti amministrativi, come tali inidonei a modificare la disposizione normativa primaria di cui innanzi.

IL COMUNE NON HA OTTEMPERATO ALL’ONERE PROBATORIO

Ne consegue che, nel caso di specie, l’Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all’onere probatorio di cui innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, ma solo il successivo decreto di approvazione, all’uopo insufficiente giusta quanto poc’anzi illustrato. Sulla base di tanto deve dunque accogliersi l’opposizione de qua, con declaratoria di illegittimità dell’accertamento contenuto nei verbali di contestazione impugnati. Né a siffatta conclusione osta, a parere del giudicante, la circostanza evidenziata dalla difesa dell’Ente territoriale che non sarebbe stato specificamene allegato dall’attore il difettoso funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della condotta amministrativamente illecita, all’uopo tenuto presente che, secondo l’unanime opinione dei Giudici di legittimità, l’indagine del giudice del merito, con riferimento ai provvedimenti amministrativi irrogativi di sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S., involgono sia profili di legittimità formale che sostanziale dei provvedimenti stessi (per tutte: Cass. ord. n.1921/2019). Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”

Questa è solo la prima pagina di una lunga storia. Una lunga, lunga, storia!