Dolore, commozione e silenzio ai funerali di Angelo Scaccino

Ida Trofa | La bara adagiata ai piedi dell’altare, sotto lo sguardo della Madonna delle Grazie intronizzata, i familiari e gli amici stretti al feretro, la sua immagine di uomo buono e serio a dominare la navata. Nessuna folla confusa, nessun tripudio in piazza, solo un corteo composto e mesto lungo il corso Angelo Rizzoli, martoriato dai lavori pubblici, per Angelo Scaccino.

Nel primo pomeriggio di ieri giovani e meno giovani, amici, conoscenti e quanti hanno amato prima e imparato ad amare poi Angelo, il gigante buono nato a Casamicciola e vissuto a Lacco Ameno. Un uomo strappato alla vita troppo presto, nel modo più tragico e inaccettabile.

Dolore, tanto. Lunghi silenzi e l’omelia di Don Gioacchino breve ma diretta, pesa. Pesa come la lettera, compassionevole, attribuita a Francesco Piro e letta dall’altare ad una platea ammutolita ed attenta, mentre oltre la strada, il mare in tempesta rumoreggia infrangendosi lungo la costa, accompagnando questo tragico ultimo saluto ad uomo ucciso nell’inesorabile compiersi degli eventi lungo la strada verso casa.

L’ultimo sacrifico, dell’ultima inerme vittima della strada. Questa volta non c’era l’isola tutta stretta in un comune anelito, ma la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Lacco Ameno, sua patria d’adozione e piena comunque. Piena degli affetti più sinceri.

Una cerimonia di impareggiabile suggestione ha accompagnato le celebrazioni per la morte di Angelo,

deceduto in un incidente tragico mentre camminava sulla strada verso casa sulla via Prov. Lacco-Fango meno di una settimana fa.

Prima il corteo per le vie del centro, poi la celebrazione sacra prima della sepoltura presso il camposanto comunale di Montevico. La Santa Messa, officiata da Don Gioacchino, artefice e oratore di una omelia di profondo coraggio. Cordoglio e rispetto per le vittime, per chi resta, compassione e perdono per chi, suo malgrado, è stato causa di dolore e morte. Dure come pietre le sue parole. Pesano come macigni gli strali del capo della chiesa lacchese.

«Quel che è accaduto è un mistero! No si può riscrivere il passato – ha tuonato dal pulpito Gioacchino – Il rispetto delle regole e delle norme sia patrimonio di tutti. Auspichiamo che chi di dovere si faccia carico della sicurezza sulle nostre strade perché, mai più, possa accadere una cosa del genere, una morte cosi. Sia garantita l’incolumità a chi cammina per le nostre strade, a chi le percorre. Quel che è accaduto lo sa solo Dio. La verità è che ora Angelo non c’è più. Indietro non prossimo a andare. Lascia tanta sofferenza. Ma anche chi lo ha portato via ai suoi affetti, soffre. Soffre di un profondo dolore cosi come la sua famiglia”.

Chiaro il riferimento a chi resta, a chi ha provocato, inconsapevolmente, senza un reale perché, quella morte e deve sopravvivere al suo rimorso e vivere oltre quella morte.

Non hanno voluto far mancare, in un gesto che forse pochi avrebbero creduto possibile, una lettera che diremmo di scuse, ma anche di comprensione per il proprio stato, firmata da Francesco Piro, il conducente del veicolo con cui è stato investito il 64 enne.

Una lettera di preghiera che Don Gioacchino ha letto ai presenti. Francesco parla del suo essere ragazzo in crescita, dai sani principi, pagato dal profondo dolore e del rammarico di quanto accaduto. Un fatto che ha esulato da ogni sua possibile volontà, imponderabile e terribile. Un lettera scarna e concisa, scritta in un perfetto italiano, partecipata con grande ardore dal prete e che, di fatto, ha lasciato un profondo solco in chi ha udito con attenzione quelle parole.

Molti i politici locali di ogni schieramento presenti. Tutti hanno portato il loro personale tributo.

D’altronde non poteva essere altrimenti per quanti si sono mostrati sempre presenti e sentitamente partecipi alle sorti della comunità.

Un ultimo saluto indimenticabile, come indimenticabile, sarà il ricordo e l’animo di questo uomo strappato alla vita troppo presto.

Angelo Scaccino è morto prematuramente, in una maniera inaccettabile, domenica 2 febbraio su una strada di Ischia, su quella strada ha lasciato tutto ciò che era e quel che sognava di essere, a chi resta il compito di non lasciar morire anche il monito del suo scarifico. Che la sua morte non resti vana. I proventi derivanti dalle offerte sono stati devoluti alla Caritas in favore delle famiglie in difficoltà della parrocchia locale.