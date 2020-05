Dolci bombette | Le delizie di Daniela

Daniela Scotti | In questo periodo di quarantena forzata ognuno di noi ha dato libero sfogo alla fantasia e abbiamo imparato a creare lievito madre, gran lievitati , pane e pizze. Ci siamo divertiti ad impastare e questo ci ha permesso di gestire meglio l’ansia e l’isolamento perché la condivisione di ricette e foto ci ha fatto sentire meno soli. Ora è arrivato il momento di creare anche delle fantastiche e profumatissime bombette o graffette o coni semplici e ripieni. Quella che vi propongo è una ricetta senza uova e senza patata ma sofficissima e soprattutto buonissima. Pronti per cominciare ?

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

125gr di Farina 00, 125 gr di farina Manitoba, 40 gr Burro morbido, 40 gr zucchero semolato,60 ml latte tiepido, 60 ml acqua a temperatura ambiente, 50 gr di Lievito madre oppure 12 gr Lievito di birra fresco, la buccia grattugiata di 1 limone non trattato, un pizzico di sale.

In una planetaria con gancio mescolare prima le farine con lo zucchero. In una ciotola sciogliere bene il lievito con i liquidi e poi aggiungerli alle farine e cominciare l’impasto a velocità media. Poi aggiungere la buccia grattugiata, il burro e continuare ad impastare a velocità massima. Per ultimo unire il sale e far incorporare bene al composto. Quando comincia a staccarsi dalle pareti della ciotola ed è liscio e compatto spegnere la planetaria e far riposare coperto in una ciotola x almeno 2h. Stendere delicatamente l’impasto in una sfoglia dello spessore di 1 cm e tagliare con taglia pasta della forma

desiderata. Io ho realizzato delle ciambelline, delle bombette e dei coni avvolgendo la pasta su appositi cilindri (come in foto).Far riposare su una teglia per almeno altre 2 h e poi procedere alla frittura in olio di arachide a 180°. Scolare bene e passare nello zucchero semolato. Poi farcirle a piacere, con Nutella, crema pasticcera e fragole, marmellata o semplicemente al naturale ….ma soprattutto assaggiatele ancora calde.