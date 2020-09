Dolce suolo pubblico, Sindaco fai chiarezza! All’Albo pretorio manca l’autorizzazione per gli altri 114 mq!

Sul sito del comune di Ischia, da tempo, siamo in attesa di leggere gli sviluppi della gestione del suolo pubblico del bar del sindaco Enzo Ferrandino.

Lo stiamo seguendo perché, poi, tutte le determina pubblicate le dobbiamo mostrare al giudice quando saremo chiamati a difenderci dall’aggressione giudiziaria messa in moto dal sindaco di Ischia tramite il marito dell’assessore Mangione di Barano.

Tra i 130 atti di questo 2020 reperibili sul sito internet del comune che abbiamo a che fare con il “suolo pubblico”, abbiamo appreso che il comune di Ischia ha autorizzato Antonio Ferrandino ad occupare altro suolo pubblico.

Ecco lo spazio 2020. Il Comune di Ischia, infatti, ha concesso “al Sig. Ferrandino Antonio, Legale Rappresentante della società La dolce sosta srl, quale conduttore di un’attività di bar alla via V.Colonna n.101, denominato “La Dolce Sosta”, la concessione di suolo pubblico adiacente il proprio locale denominato “La Dolce Sosta”, nel massimo rispetto dei grafici agli atti, così distinto: (4,80×4,45)= mq 21,36 . Stabilire che lo stato dei luoghi non potrà essere in alcun modo alterato con installazioni fisse di alcun genere, che la zona interessata in concessione deve essere delimitata con candelieri e cime, non fisse ma occupato solo con attrezzature facilmente smontabili ed asportabili, previa autorizzazione; Stabilire che il Concessionario provveda a munirsi di ogni e/o ulteriore autorizzazione e norma di legge, necessaria per la occupazione dell’area per i fini di che trattasi; Stabilire che la concessione ha durata a partire dalla data odierna con scadenza al 31 ottobre 2020”

Questo è l’atto che ha firmato il responsabile del servizio Raffaele Marino. Precisamente è il numero 1318 del 27 luglio 2020 pubblicato sull’albo pretorio, però, solo il 25 agosto 2020.

Ma c’è un aspetto che dovrebbe essere reso pubblico e sarebbe giusto sapere, e tutti gli altri metri? Qual è l’atto che autorizza l’occupazione di suolo pubblico alla via V. Colonna per l’attività di bar denominata “La Dolce Sosta”?

Nel 2018, infatti, quando Luigi Boccanfuso non faceva sconti e Salvatore Marino era stato messo sull’attenti dall’assessore del tempo, il comune chiarì la posizione del bar del sindaco.

Negli atti di allora, infatti, si leggeva molto chiaramente che il Comune aveva ritenuto «di poter accogliere la richiesta – scriveva il dirigente nominato dal Sindaco e la cui sorella è stata promossa da vigilina a impiegata – per la concessione permanente di suolo pubblico, nel rispetto del grafico agli atti e per l’uso richiesto; Visto il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di CC. n. 72/2012; Visto il Titolo II° “Assetto funzionale”, Capo I° “Disposizione generali” Sezione I° “Principi generali di gestione” ed in particolare gli articoli 63 “Principio di autonomia determinata e 64” principio di responsabilità gestionale; concedere al Sig. Ferrandino Antonio, legale rappresentante della società “LA DOLCE SOSTA srl”, quale conduttore di un’attività di bar alla via V. Colonna n.101, denominato “La Dolce Sosta”, il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico permanente antistante e adiacente il proprio locale denominato “La Dolce Sosta” e l’attraversamento sotterraneo per le forniture elettriche ed idriche a servizio dell’attività lungo la via R. Gianturco, nel massimo rispetto dei grafici agli atti, così distinto: 1. A = (9,90×3,00) = mq. 29,70 antistante bar su via Colonna ; 2. B = (27,13×3,00)=mq.81,40 antistante terrazza e giardino hotel Floridiana; 3. C = (5,50×0,50) = mq.2,75 sottosuolo lungo via R. Granturco. E di questi metri qua, precisamente di questi quasi 114 metri quadrati, che è successo? Possiamo leggere la determina come per tutte le altre occupazioni autorizzate dal comune? Le altre 130 le abbiamo lette tutte, perché questa no?

Vuoi vedere che, forse, il comune dovrebbe controllare anche se il pagamento delle precedenti occupazioni sia in regola e, quindi, è meglio aspettare altri periodi? Salvatore Marino, perché non pubblici tutti gli atti?

Così come hai pubblicato la determinazione del responsabile n. 1318 del 27/07/2020, redatta lo stesso giorno della proposta, perché non pubblichi anche tutto il resto? Perché, caro Salvatore, molto probabilmente il problema è del sito internet che non ce lo mostra tra gli altri documenti. Fate chiarezza!