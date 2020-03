Dobbiamo stare a casa! Ma spegnete quei megafoni spara paura!

Dobbiamo stare a casa! Su questo non ci piove, è un preciso dovere di tutti noi. Non possiamo negare che sia necessario obbedire alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma basta con le audio-sciocchezze e col terrorizzare psicologicamente la gente con quei maledetti megafoni! Vincenzo De Luca ed Enzo Ferrandino stanno veramente esagerando. Era già troppo, a nostro giudizio, sorbirci un monito a nome del sindaco.

Ma adesso arrivare a intimare di restare a casa per evitare di essere posti in quarantena obbligatoria ci sembra veramente troppo. Il Presidente della Giunta Regionale, De Luca, proprio non riesce a digerire il dietrofront sull’azzardo di ieri, nonostante i vari tentativi messi in piedi con ordinanze a ripetizione di far credere che lui comanda più del Governo centrale. Tuttavia, il terrorismo psicologico scaturito dai suoi toni ha fatto presa su molti disinformati, le cui convinzioni sono anche fortemente corroborate dal messaggio audio che ancora oggi sta girando per Ischia.

Signori, non c’è alcun rischio di quarantena obbligatoria, specialmente per chi intenda svolgere attività fisica (jogging, ciclismo etc) in modo isolato, quindi senza assembramenti. La conferma è arrivata ancora più precisa e puntuale dal Prefetto di Napoli Valentini, il quale in un’intervista rilasciata alla collega Conchita Sannino de “La Repubblica”, ha chiarito che “l’attività motoria all’aperto è consentita, ma non in gruppo”. Così come, a differenza di quanto asserito da De Luca nelle sue dirette, Valentini ha chiarito che “al momento a Napoli ci sono già 130 militari dell’Esercito impegnati e non si ravvisa la necessità di impiegarne altri”.

Il Presidente della Regione, quindi, si preoccupi dei suoi compiti istituzionali e dell’emergenza sanitaria campana in epoca di Coronavirus. E al Comune di Ischia, tra una nomina di presidenti e revisori e l’altra, si disponga di spegnere o di usare decisamente meglio quei maledetti megafoni, dunque, o quanto meno di smetterla di impaurire inutilmente la gente! Massima responsabilità da parte di tutti nell’evitare a tutti i costi di uscire di casa. Però, quando è troppo è troppo!