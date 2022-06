Do ut des, altro che premio! | #4WD

La mia amica Antonella Barile, su Facebook, ha fatto notare il disagio di un imprenditore del nord nel farle presente che, alla metà di giugno, in un’isola come Ischia ci siano esercizi in pieno centro che ancora osservino il giorno di riposo settimanale. Antonella, molto delicatamente, ha omesso di riferire che quello indicato nella rimostranza era il bar di proprietà della famiglia del sindaco d’Ischia, perché altrimenti credo che gli improperi del diretto interessato sarebbero stati ancor più difficili da replicare.

Ad Ischia Ponte, come se non bastasse, al mattino il traffico è ancora degno di una terra di nessuno. Mi consta personalmente l’essere andato in farmacia ieri mattina alle 12.00 a piedi e rendermi conto che avrei potuto tranquillamente utilizzare il motorino, al pari di centinaia di altri veicoli d’ogni genere e dimensione che vi circolavano liberamente, a danno dei tanti turisti sbigottiti da tanto traffico in un centro storico.

Un altro turista, ospite del bed and breakfast sovrastante la mia abitazione, mi chiedeva poi lumi sul fatto che l’area circostante la Torre di Guevara (io la chiamo così, perché la storia di Michelangelo proprio non mi va giù) fosse costantemente occupata da una serie di auto e motocicli ivi parcheggiati fino a tarda sera. Io non ho saputo rispondergli, ma lui stesso si sarebbe informato dopo cena da quelle parti, venendo a conoscenza che si tratterebbe di residenti e lavoratori della zona i quali, non trovando parcheggio altrove, fruirebbero gratuitamente e indisturbati di quell’area.

Il sindaco d’Ischia continua ad affermare che la gente di Ischia ha premiato i meriti suoi e della sua amministrazione nella recente elezione senza avversari. E’ chiaro a tutti che non si sia trattato di un premio, ma della forma più comoda e meno onerosa di contraccambiare la possibilità di vivere un paese all’insegna dei cazzacci propri e privo di alcuna linea guida che metta ciascuno di noi dinanzi alle proprie responsabilità, anche quelle più elementari. Come dire, lassù badano ai fatti loro, almeno diano anche a noi la possibilità di fare lo stesso.

E così è, se Vi pare!