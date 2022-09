DL Aiuti, Andrea Caso (IC): Finalmente abbiamo sbloccato il superbonus

“Come al solito Conte e il suo partito hanno tentato il gioco delle tre carte millantando risultati mai ottenuti da loro. Anzi, il M5s ha presentato un emendamento per favorire un condono tombale. Cosa che per fortuna è stata sventata. Il Senato ha saputo mettere a punto soluzioni aggiuntive, alte ed utili per il Paese per totale di 15 miliardi, oltre a 2 miliardi per interventi di lungo periodo. Sul tema del superbonus si interviene per aiutare famiglie e imprese, senza però lasciare impunito chi ha truffato lo Stato. Chi ha cambiato posizione è stato il M5S”. Lo ha dichiarato il deputato di Impegno Civico Andrea Caso.