Divise in azione a Ischia, la Riva Destra va ko

La questione Riva Destra ad Ischia è sempre una questione calda. Capita spesso d’estate e, oltre al fenomeno dell’acqua alta che torna puntuale, ora si ripresenta anche d’inverno. Un inverno con il complesso di inferiorità verso Forio, con la crisi che ci lascia, con l’inflazione che aumenta e, purtroppo, con i furbetti che pensano di fare sempre quello che gli pare e piace. E in questo caso è una riflessione generale, senza indicare nessuno.

Questa volta, però, il problema Riva Destra non viene dal mare, ma viene dalla terra. O meglio, dalle divise. Per una coincidenza, involontaria, Capitaneria di Porto e Vigili Urbani si sono ritrovati ad applicare dei provvedimenti di “limitazione” alla zona. Partiamo da quello più grave che riguarda la salute delle persone.

Anche ieri mattina, a causa della frequente acqua alta una donna è caduta scivolando sul lato più esposto verso il mare della banchina della Riva Destra non finendo in mare e, come altri in precedenza, ha rimostrato la sua contrarietà a Capitaneria e Vigili Urbani. Una caduta “annunciata” e un pericolo in bella mostra che fa paura da sempre. E chi scrive, parla, in questo caso, in prima persona.

Dopo la caduta e le denunce, gli uomini al comando del Capitano Magi hanno provveduto ad interdire un’ampia zona della Riva Destra perché scivolosa. O meglio, hanno provveduto a ripristinare la zona di sicurezza del ciglio della banchina che, d’estate, è evidenziato con la tipica linea gialla che delimita le zone portuali (come quella che sta sulla Banchina Olimpica) che è stata cancellata dai marosi che hanno superato l’argine del porto. Una limitazione, questa, che è molto più impattante rispetto alla semplice linea gialla disegnata sul fondo stradale (o sui basoli scomposti, se preferite) e che connota la zona come insicura e inaccessibile, soprattutto, se pensiamo al periodo festivo che stiamo affrontando.

La limitazione, ovviamente, ha imposto anche la decisione di vietare l’esposizione di tavoli e sedie sulla strada all’esterno delle strutture coperte. Ovviamente c’è chi accusa il comune di non aver mai “passato una spazzatrice” su quel ciglio della banchina, qualche altro, invece, alza le spalle e commenta “lo sapevo. E’ un pericolo quella zona ed è colpa dei tavolini”.

E qui veniamo alla seconda divisa che ha messo la Riva OUT, quella dei vigili urbani di Ischia. Gli uomini del comandante Chiara Romano nei giorni scorsi hanno controllato le occupazioni di suolo pubblico delle diverse attività aperte e, più di una è stata ritrovata senza la necessaria autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con le strutture mobili “invernali”. Da Via Iasolino, infatti, ricordano che le autorizzazioni estive sono temporanee e non valgono tutto l’anno. E, di fatto, quelle strutture sono abusive. Annarita Bagnoli, un’operatrice della Riva Destra ha commentato sui social senza peli sulla lingua: “A Forio possono e devono lavorare…. in Riva Destra invece dobbiamo chiudere, ma un poco di vergogna non l’avete mai? Ah! per la cronaca, ci hanno detto: “ma tanto non c’è tutta quest’affluenza”. Siete la vergogna delle amministrazioni”» è evidente il riferimento all’amministrazione di Ischia. Non sappiamo se quella di Annarita Bagnoli sia tra le aziende sanzionate dal Comando Vigili; tuttavia, la “doppia” valutazione però fa compiuta. La Riva Destra è pericolosa nella parte che costeggia il mare? E’ davvero scivolosa? Ci possiamo permettere di avere aree esterne su tutta la lunghezza della zona da adibire a serie e tavolini?

Conviene lasciare solo uno spazio utile al “passeggio” in sicurezza e spostare, magari i tavolini? Forse agire con un po’ di studio non sarebbe così male. Così come non sarebbe male che alcune iniziative di controllo e sanzione, venissero in qualche modo “concordate” e coordinate. La due decisioni, quella della Capitaneria e quella dei vigli urbani, anche se non coordinate ma coincidenti, sono in qualche modo collegate. C’è chi punta il dito con il non rispetto della famosa “linea gialla” che ogni estate viene risuscitata e che indica lo spazio dove è possibile installare i tavoli con queste parole: “Si allargano così tanto che per forza devi camminare sullo scivolo!”

Qualche altro, invece, ancora arrabbiato non si contiene: “Abbiamo per pure il Natale, mo se ne accorgono che è scivoloso e mo’ gli viene in mente di far rispettare una legge che non fanno rispettare mai e oggi si permettono di toglierci i tavoli. I che natal e merd”!