DivinaDea, l’Arte dell’immagine al Torrione

Luigi Castaldi | Carpe diem. Il motto latino si confà perfettamente con le immagini che il M° Maurizio Sodano riesce a catturare con le sue reflex, cogliendo appunto l’attimo, l’istante preciso in cui immortalare un soggetto, rendendolo immotale e amplificandone gli aspetti non visibili al distratto occhio della moltitudine umana. Ma non sarà solo questo l’argomento di cui Maurizio, già ospite nel 2018 e nel 2019 del Museo Civico Giovanni Maltese, al Torrione di Forio con due interessantissime mostre fotografiche: “Island Inside” e “Acqua, visioni e parole” ci porterà a conoscenza sabato 18 settembre, sempre al Torrione. Sostenuto anche da eminenti studiosi e critici d’Arte come il Prof. Vincenzo Villarosa, parte dall’antica torre foriana il Progetto d’Arte Fotografica studiato e promosso dall’artista napoletano, naturalizzato in Umbria. Come afferma l’esimio Villarosa: «Il progetto artistico Divina DEA di Maurizio Sodano ha due anime – l’una antica e l’altra contemporanea – che si rispecchiano, si confrontano e rimandano alle verità e alle menzogne delle rispettive narrazioni. Ancora una volta, l’artista napoletano usa la conoscenza dello strumento tecnologico e, lavorando per sottrazione, mette in atto una ricerca della sensibilità in larga parte perduta dalla cultura dell’Occidente tecnologicamente avanzato»

L’attento uso del bianco e nero evidenzia, infatti, le peculiarità di una fotografia scevra da orpelli, volta all’essenziale e che rimanda il messaggio di un filo conduttore che lega l’umanità. Come quello di Arianna, che ci impedisce di perderci nei labirinti di un vivere forsennato, o quello di Penelope, che, sottraendosi alle mire dei Proci, attende intrepida il suo amato Ulisse, intrecciando quella tela che la rende ancora immortale.

Il nostro Maestro, nato a Napoli nel 1963, frequenta negli anni ‘80 alcuni studi fotografici cittadini approfondendo la tecnica fotografica. La competenza tecnica e la costante ed attenta ricerca di nuove prospettive delle dinamiche del reale caratterizzano fortemente il suo stile originale e comunicativo. I suoi cicli fotografici catturano e raccontano intime realtà, in cui affiorano sentimenti ed emozioni, invitando l’osservatore alla riflessione e all’indagine introspettiva.

Dal 2014 ha iniziato a partecipare ad eventi artistici e contest fotografici internazionali presentando opere di alto livello di cui potrete trovare notizia sul sito www.morrisartphoto.com

2014 Frattamaggiore – Museo Nuovo – “Atmosfere – percezioni del visibile e dell’invisibile”

2014 Brescia – Complesso Monumentale Chiesa San Filippo e Giacomo – “Artisticamente donna”

2014 Perugia – Complesso Museale Rocca Paolina – “Arte ed evoluzione”

2014 Sarno – Consorzio Bonifica Integrale – “Aqua : A Aqua Nascimur” – Prof. Angelo Calabrese

2014 Roma – Domus Romana – “Joyful Color 4 Christmas”

2014 Orta di Atella – Castello di Casapozzano – “Arte : carne e passione” – Prof. Angelo Calabrese

2015 Londra – “An Art Research”

2015 Lauro – Salone San Filippo Neri – “Lauro : l’arte della libertà” – Prof. Angelo Calabrese

2016 Perugia – Centro Espositivo Rocca Paolina – Biennale Arte Contemporanea di Perugia

2018 Forio d’Ischia – Museo Civico del Torrione – Personale d’Arte Fotografica – “Island Inside”

2018 Napoli – Galleria d’Arte WeSpace – Personale d’Arte Fotografica – “Intro”

2019 Perugia –Presentazione del progetto e Personale d’Arte Fotografica – “Acqua. Visioni e parole”

2019 Forio d’Ischia – Museo Civico del Torrione – Personale d’Arte Fotografica – “Acqua. Visioni e parole”

2019 Napoli – Galleria d’Arte WeSpace – Personale d’Arte Fotografica – “Acqua. Visioni e parole”

L’Associazione Culturale Radici, orgogliosa di ospitare Maurizio Sodano, e anche convinta di avergli trasmesso il «Mal d’Ischia», invita i graditi ospiti e i cordiali residenti a partecipare all’evento proposto, sabato 18 settembre 2021 alle ore 19.30 presso la terrazza del Museo Civico Giovanni Maltese al Torrione di Forio

Altre notizie e foto alla pagina: https://www.iltorrioneforio.it/it/eventi/divina-dea-l-arte-dell-immagine e al link di Fb