Divieto di sbarco, ecco la proposta di Ischia: stop ai bus superiori ai 10 metri

La giunta del comune di Ischia, come ogni anno, ha pubblicato la sua idea di divieto di sbarco. Questa volta, almeno, le date coincidono con un’altra proposta delle sei che arriveranno al Ministero. Come Forio, anche Ischia ha chiesto al Ministero di validare il divieto di sbarco dal 29 marzo 2024 (venerdì antecedente Ia Santa Pasqua) fino al 31 ottobre 2024. E, per questo, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’Isola d’Ischia (Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Tenne, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana): degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola.

Inoltre, gli assessori e il sindaco Ferrandino hanno chiesto di allargare il divieto – anche rispetto alle altre proposte ischitane rese note fino ad ora, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola. E, inoltre, il divieto è valido, “nel medesimo periodo ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 26 t., anche se circolanti a vuoto, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a mt. 10, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola”.

Tra le deroghe “ischitane” si leggono quelle relative ai “veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione temporale non, sussiste per i veicoli che trasportano: generi di prima necessità soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio; ai “veicoli al servizio delle persone diversamente abili purché muniti dell’apposito contrassegno prevista dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera”. Inoltre possono sbarcare i “veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo per nucleo familiare”.