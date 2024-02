Divieto di Sbarco, da Barano la proposta più completa. Stop ai mega bus e “riassunto” deroghe per l’isola

Gaetano Di Meglio | Come abbiamo scritto nel titolo, la delibera della giunta di Barano, è certamente l’atto pubblico più completo di quelli che abbiamo letto fino ad oggi e, volendo, già si presta ad essere un template utile per essere unico e uguale, nella speranza che i nostri sindaci, finalmente, dopo oltre 40 anni, riescano a trovare una sola proposta da inviare al ministero. Abbiamo perso le speranze che intavolino una trattativa ministeriale per addivenire ad un provvedimento calato alle esigenze turistiche del 2024 e non applichino scelte assunte dopo il ricorso al TAR di Barano degli anni 90! Ma a questa speranza vana, almeno, forse, si potrebbe arrivare ad un unico atto e non a sei versioni delle stesse richieste.

Il comune di Barano, infatti, apre il suo documento “Tenuto conto delle decisioni dei TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell’anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il D.M. n. 1474 del 24.03.1999”. E’ questa l’ultima vera modifica al divieto di sbarco ed è datata 1999!

Il divieto di sbarco fonda la sua validità in base alla “nota prot. 0022242 del 11.10.2023, acquisita al prot. com. n. 11348 del 12/10/2023, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione 2 ha invitato i Comuni dell’Isola d’Ischia a trasmettere la delibera propedeutica all’emanazione del decreto ministeriale di limitazione dell’afflusso e della circolazione stradale nell’Isola medesima per la stagione turistica 2024”.

Le motivazioni alla base del provvedimento tengono conto “che l’eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all’ordine pubblico, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del porto e delle adiacenti aree comunali e che, per la particolare conformazione dei porti stessi, completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l’accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico, che i Comuni dell’Isola d’Ischia sono dichiarati “Stazioni di Turismo di Soggiorno e di Cura” e che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50.”

Inoltre si tiene in considerazione che “durante la stagione turistica (che copre l’arco di tempo compreso tra marzo e settembre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati e si dà atto che la popolazione stabile dell’Isola è di oltre 60.000 unità, tenuto altresì conto dei soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano.

Alla luce di questa premessa, la giunta di Barano, come le altre, ha chiesto per la stagione turistica 2024, di un provvedimento limitativo della circolazione stradale, ai sensi dell’art. 8 del Codice della Strada e, ai fini dell’applicazione nell’isola d’Ischia per la stagione turistica 2024, dell’art. 8 del C.d.S. concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, le seguenti proposte, stabilendo la data del divieto di afflusso e circolazione dal 15 aprile 2024 al 31 ottobre 2024.

Barano non fa distinzioni tra auto intestate in maniera pura o meno, come, ad esempio, ha fatto Lacco Ameno o di altre specifiche come Ischia ma si è limitato a chiederlo per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.

L’articolo 2, come altrove, impedisce l’imbarco, lo sbarco e la circolazione agli automezzi con portata superiore ai 10 mt., anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Inoltre, la giunta di Barano tiene conto anche delle diverse deroghe richieste e accettate negli scorsi relative ai “veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo per nucleo familiare; autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell’Isola; veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Urbana; veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alla quale sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune; veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alla quale sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune; veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, alla quale sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune.

Come gli altri, va sottolineato, sono esentati dal divieto i veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A.Rizzoli”, munite di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera.