Divieto di Sbarco, arriva la proposta di Casamicciola Terme: dal 29 marzo al 31 ottobre 2024

Ugo De Rosa | Il comune di Casamicciola ha inviato al Ministero dei Trasporti la sua proposta per la regolamentazione dello sbarco dei veicoli a motore nei porti dell’isola d’Ischia nonché alla circolazione degli stessi per l’anno 2024. Vista la nota prot.3795 del 06/02/2024 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto divisione 2, acquisita al protocollo generale dell’ente con numero 1907 del 06/02/2024 con la quale si richiede ai Comuni che intendono avvalersi anche per l’anno 2024 della prerogativa di cui all’art. 8 del D. L.vo n 285/92, di trasmettere la delibera propedeutica all’ emanazione del relativo decreto Ministeriale.

Considerato l’eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all’ordine, alla sicurezza dei pedoni e alla viabilità del Porto e delle adiacenti aree comunali per la particolare conformazione dei porti stessi completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l’accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico; che i Comuni dell’isola d’Ischia sono dichiarati ” stazioni di cura soggiorno e turismo” e che durante la stagione turistica i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente rilevanti e che pertanto è necessario limitare l’afflusso e la circolazione stradale nell’Isola d’Ischia di automezzi nei periodi di maggior presenza turistica. Dato atto che la popolazione stabile dell’isola conta oltre 60.000 abitanti, oltre coloro che vantano un reale collegamento con il territorio isolano e che durante la stagione turistica vi è un enorme flusso di turisti che scelgono l’Isola per il periodo delle ferie e per godere della tranquillità.

Alla luce di questa premessa, la giunta di Casamicciola Terme ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione di un provvedimento che preveda la limitazione della circolazione stradale sull’isola d’Ischia, ai fini dell’applicazione, per la stagione turistica 2024, del divieto di cui all’art. 8 del codice della strada, secondo la seguente proposta: Dal 29 marzo al 31 ottobre 2024 è vietato l’afflusso e la circolazione nei comuni dell’isola d’Ischia, (Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o, seppure intestati a persone non residenti nella regione Campania, condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’isola da chiunque condotti. Nel medesimo periodo il divieto dovrà essere anche esteso agli autoveicoli di massa complessiva a p.c. superiore a 26,5 t , anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Inoltre, oltre alle deroghe di carattere generale valide per tutti i comuni e quelle particolari richieste da altre amministrazioni comunali, questo ente, così come già richiesto ed ottenuto per la passata stagione turistica, al fine di rilanciare l’economia turistica del comune, fortemente compromessa dall’evento sismico verificatosi ad agosto 2017 ed in ultimo dagli eventi alluvionali del 26 novembre u.s., richiede una specifica deroga per le autovetture o motocicli e ciclomotori, di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione Campania, che dimostrino di soggiornare nel comune di Casamicciola Terme, per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto turistico, o per almeno 7 giorni in un hotel, albergo o altra struttura turistico-ricettiva gestita in forma imprenditoriale nel numero di un solo veicolo per tutti gli occupanti l’appartamento o la camera d’albergo. Ai veicoli autorizzati verrà rilasciato un apposito contrassegno a cura del locale ufficio di Polizia Municipale. Tale deroga non sarà vigente nel periodo di massimo afflusso turistico ovvero dal 01 luglio al 31 agosto.