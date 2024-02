Divieto di sbarco a Serrara: sì alla proposta di deroga a pagamento: 60 € per circolare

Rimarcando, ancora una volta, dell’assoluta inadeguatezza alle esigenze turistiche dell’isola del dispositivo ch limita l’accesso alle auto campane sull’isola d’Ischia, arriva anche la quinta proposta, diversa dalle altre, delle nostre amministrazioni.

Tuttavia, quel che più fa arrabbiare è che, nonostante alcune richieste possano essere condivisibili, senza un vero e proprio tavolo di confronto con il Ministero o con la Prefettura di Napoli, ci ritroveremo sempre con il solito copia e incolla che viene riproposto da quasi 23 anni e che, diventa solo un’altra zavorra al nostro sviluppo turistico. Non c’è neanche bisogno di motivarlo, pensare che una scelta assunta dopo una sentenza del TAR Campania, datata 1999, possa essere attuale e non meriti una revisione.

Ma passiamo alla proposta di Serrara Fontana che, nelle deroghe al divieto presenta la sua vera novità. La premessa è quella solita. “Tenuto conto delle decisioni del TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell’anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il DM n. 1474 del 24.03.1999; letta la nota prot. n° 22242 dell’31.10.2023 pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale i Comuni dell’Isola sono invitati a trasmettere la delibera necessaria per l’emanazione del decreto ministeriale di limitazione all’afflusso e circolazione stradale dei veicoli sull’isola per la stagione turistica 2024; tenuto conto che l’eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all’ordine pubblico, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del Porto e delle adiacenti aree comunali e che per la particolare conformazione dei porti stessi completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l’accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico; tenuto conto che i Comuni dell’Isola d’Ischia sono dichiarati “Stazioni di Turismo di Soggiorno e di Cura”; visto che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50; considerato che durante la stagione turistica (che copre l’arco di tempo compreso tra marzo e ottobre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati; dato che la popolazione stabile dell’Isola è di oltre 60.000 unità, tenuto altresì conto dei soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano; la giunta di Irene Iacono ha deliberato di chiedere al Ministero di limitare la circolazione stradale dal 15 aprile 2024 al 15 ottobre 2024 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola; degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola;

Nel medesimo periodo il divieto è esteso ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 26 t., anche se circolanti a vuoto, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a mt. 10, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola.

LE DEROGHE

Nel periodo e nei Comuni di cui al’art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati: autobus di lunghezza superiore a m 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza; veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo; autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del C. d. S.) con targa estera purché condotti da persone non residenti nel territorio della regione Campania; autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell’Isola d’Ischia.

LA NOVITA’

Secondo la giunta di Serrara Fontana, inoltre, sarebbe auspicabile che il Ministero accogliesse le ulteriori due modifiche. La prima riguarda gli autoveicoli di proprie tà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell’Isola, previo pagamento all’Economo Comunale dell’importo di € 60,00; la seconda, i veicoli nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione da parte della Polizia Locale, previo pagamento all’Economo Comunale dell’importo di €. 60,00.

Una imposizione, questa del pagamento dei 60,00 che significherebbe mettere uno stop al mercimonio di contratti o di prenotazioni, magari pezzotti, che facilitano sbarchi e, soprattutto, auto in circolazione indesiderate.