Divieto di balneazione alla Chiaia e allo Scoglio Innamorati

Cattive notizie per i bagnanti che amano il mare foriano. Le acque della spiaggia della Chiaia e dello Scoglio Innamorati sono risultate dalle analisi effettuate dall’Arpac non idonee alla balneazione, che è stata quindi vietata fino a nuove analisi. Ma l’estate volge ormai al termine.

A fine marzo le acque di tutti i tratti di costa foriani erano risultate eccellenti, ma si era ancora in inverno e per di più in lockdown… A settembre invece l’Arpac ha comunicato che nei due tratti il monitoraggio effettuato ha dato esito sfavorevole.

Francesco De Deo ne ha dovuto prendere atto ed emanare l’inevitabile ordinanza sindacale che dispone appunto «il divieto temporaneo di balneazione, fino a nuova comunicazione da parte dell’A.R.P.A.C.».

Come prescrive la legge, nelle immediate vicinanze delle zone interdette dovrà essere apposta la segnaletica «che indichi il divieto di balneazione con linguaggio accessibile ai cittadini». Il provvedimento ovviamente è stato notificato ai concessionari demaniali.