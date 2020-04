Divieti vietati, ordinanze abortive | #4WD

Vietare a chiunque di entrare in un territorio comunale non può essere oggetto di decisione da parte di un Sindaco, tenuto conto che “compete al Governo centrale un ruolo di vigilanza affinché le misure a tutela della salute adottate dagli enti territoriali non limitino arbitrariamente i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di movimento…”.

Il parere della prima sezione del Consiglio di Stato di soli due giorni fa, con cui è stato ufficialmente “bacchettato” il Sindaco di Messina per il suo provvedimento #sipassaacondizione relativo all’attraversamento dello Stretto verso la porta della Sicilia in tempi di coronavirus, può essere sintetizzato alla grande in queste poche parole e la dice lunga sia sulle motivazioni che indussero il Prefetto di Napoli all’annullamento della famosa ordinanza “razzista” dei sindaci ischitani sia sui legittimi dubbi di liceità del recente provvedimento del Sindaco di Capri (copiato in modo alquanto maldestro da quelli di Forio, Serrara Fontana ed Ischia) in merito allo sbarco sull’Isola Azzurra a partire dal 5 aprile scorso. Così come non va affatto dimenticato che, per gli stessi principi di incostituzionalità, l’Avvocato Bruno Molinaro vinse la causa contro il Sindaco di Pozzuoli, anni or sono, quando questi intese interdire il passaggio verso il porto flegreo dei veicoli destinati all’imbarco per le isole; e per dirla tutta, nel 2003, il Ministero dell’Interno stralciò dal rituale decreto per il divieto di sbarco aprile-ottobre l’obbligo di rientro immediato a spese dei trasgressori verso i porti di provenienza, contenuto nelle ordinanze a supporto emesse dai sei sindaci ischitani su ispirazione di Peppino Brandi e del sottoscritto.

Certe manie di protagonismo, ancorché dettate da un impalpabile senso di responsabilità verso il territorio in un momento così difficile, dovrebbero cedere il passo alla competenza e alla lucidità di un amministratore pubblico che si rispetti.