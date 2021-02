Divertimento d’altri tempi | #4WD

- Advertisement -

Se mi fermo per un attimo a ricordare le cazzate della mia adolescenza, oltre a provare grande nostalgia, riesco a trascorrere qualche minuto sorridendo di gioia vissuta, riportando alla mente episodi esilaranti insieme ad altri semplicemente affascinanti, figli di una creatività e di un divertimento innocenti e degni di essere narrati in un libro per i posteri.



Per dirne una: eravamo poco più che quattordicenni, quasi tutti rigorosamente motorizzati a due ruote, in un giorno infrasettimanale invernale. Qualcuno propose di andare a vedere un film porno al cinema di Lacco Ameno, alle spalle dell’Hotel La Reginella. Giunti in Piazza Santa Restituta, al punto di acquistare i biglietti, Pietro lanciò la grande proposta: “Mi hanno detto che in quel castello che affaccia su San Montano (l’attuale Hotel Mezzatorre -ndr) ci sarebbero fantasmi già lungo il viale che attraversa il bosco”. Non ce lo facemmo dire due volte e, col cuore in gola, ci spingemmo ad esplorare l’intera zona che, a suo tempo, era quasi interamente abbandonata. Naturalmente, dei fantasmi nessuna traccia. Però… ci sentimmo veramente grandi e coraggiosi. Altro che film porno!

Quell’immancabile condimento della voglia di vivere che caratterizzava le nostre giornate, oggi, a quanto pare, è diventato merce rara. I giardinetti del Lido conservano tuttora il loro fascino, ma nella maggior parte dei casi solo per le prime sigarette (quando non sono già canne) e per i pochi più audaci che già vi limonano con la fidanzatina di turno. Ma è la solita Playstation a farla da padrona, rintanando i nostri giovani eroi in casa per ore e ore, lasciando sacrificare sull’altare della monotonia le vere passioni e la socializzazione in generale, facendo sì che in immediato subordine sia solo lo smartphone con connessione veloce a prendere il sopravvento. Come dire: famiglia zero, amici quasi, valori non pervenuti.

Questo human divide acuito dalla pandemia ha bisogno urgente di una trasfusione generazionale!