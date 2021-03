Diversa classificazione per le Isole Minori, Vito Iacono non molla: ora scrive a Bonaccini

Vito Iacono non si arrende e porta avanti la sua battaglia per ottenere una revisione delle misure restrittive nelle isole minori. Nei giorni scorsi aveva scritto al sottosegretario alla Salute Sileri e alle ministre Gelmini e Carfagna, ora si rivolge al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. E “aggiusta il tiro”, sposando anche lui la richiesta, già avanzata da più parti, di una diversa classificazione alla luce dei numeri del contagio. Seguendo magari il modello adottato dalla Sardegna. Il tutto mentre il governo si appresta a varare nuove misure ancora più restrittive.

«Ti chiedo di valutare e sostenere – scrive Iacono a Bonaccini -, per quanto di competenza nella tua qualità nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, la possibilità di favorire una diversa classificazione e gli spostamenti all’interno delle Isole Minori del nostro Paese prescindendo dalla classificazione della regione nelle quali le stesse insistono e della loro organizzazione amministrativa.

E questo non solo per la situazione della stato epidemiologico dei relativi territori, prenderei ad esempio la nostra isola d’Ischia che registra 69 casi su 70.000 abitanti, ma il riconoscimento del particolare stato delle piccole isole che non possono essere inglobate nella lettura di territori ed aree di diversa conformazione ed organizzazione, sarebbe tesa a favorire la ottimizzazione in termini di fruibilità di spazi e territorio evitando assembramenti nei comuni più popolosi delle Isole. Il problema infatti è la densità abitativa e non il numero di abitanti. E questo al netto delle valutazioni in ordine alle commistioni parentali e di altra natura che insistono nelle piccole isole.

Si potrebbe sviluppare un modello, di concerto con le amministrazioni locali e le autorità sanitarie, tese a favorire una diversa colorazione e classificazione delle Isole Minori a condizione che siano di obbligo gli screening della popolazione residente ed allo sbarco sulle stesse.

Sarebbero misure tese a limitare anche la gravissima crisi economica che molte attività economiche legate al commercio ed alla ristorazione, che in esse insistono, stanno vivendo, e che sono strettamente legate, anche per l’indotto, al settore turistico e dell’accoglienza».

E certamente proprio il riferimento alla disastrosa situazione economica è l’elemento più forte a sostegno della richiesta. Fatto sta che probabilmente, alla luce dell’ultima iniziativa del ministro della Salute Speranza, la zona gialla (per non parlare della bianca…) sembra allontanarsi sempre più. Ma almeno arancione, già rappresenterebbe un sia pur piccolo passo avanti. Le richieste si susseguono, in attesa di risposte dai palazzi delle Istituzioni.