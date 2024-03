Ditta “pignorata”, il Comune di Forio paga il creditore

Le iniziative per la riqualificazione della Colombaia portate avanti dall’Amministrazione comunale di Forio avevano previsto anche la pulizia del giardino. Sta di fatto che la somma dovuta alla ditta foriana affidataria non sarà pagata dal Comune a quest’ultima, ma a un creditore dell’impresa, nell’ambito di un contenzioso che ha attivato il pignoramento presso terzi. Un “dettaglio” che nella sostanza non produce alcun effetto per l’Ente.

Nella determina adottata dal responsabile del Servizio Porto – Patrimonio arch. Giampiero Lamonica si ricorda appunto la precedente determinazione del settembre scorso avente ad oggetto “servizio di pulizia del giardino di Villa Colombaia in Forio d’Ischia – Impegno spesa ed affidamento”, per l’importo complessivo di 14.200 euro.

Il servizio è stato regolarmente svolto e dunque il Comune avrebbe dovuto liquidare alla ditta l’importo pattuito. Sta di fatto che il responsabile del III Settore ha trasmesso appunto gli atti relativi al pignoramento presso terzi del creditore della ditta e l’ordinanza della sezione distaccata di Ischia in funzione di Giudice dell’Esecuzione del 23 novembre 2023, che «assegna in pagamento, salvo esazione a decorrere dalla data del pignoramento, la somma di euro 14.200 in conto credito e spese processuali». Esattamente l’importo del servizio affidato per la pulizia del giardino della Colombaia…

Alla luce dell’ordinanza, Lamonica ha disposto il pagamento dei 14.200 euro in favore del creditore pignorante. Per il Comune non cambia nulla, essendo solo diverso il soggetto a cui versare la somma già impegnata.