Dite agli USA che hanno veramente rotto i c……i! | #4WD

“È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di guerra. Ma Biden dice che è inaccettabile ora una tregua in Ucraina: sulla pelle di un popolo martoriato. È tutto sempre più tragicamente chiaro. Europa svegliati!”.

Non preoccupateVi che possa essere fuori di senno se Vi dico che ho messo “mi piace” a questo tweet dell’ex Sindaco di Napoli De Magistris! Sono nel pieno delle mie facoltà mentali e, proprio come De Magistris, ritengo che in questo momento gli Stati Uniti d’America rappresentino la causa scatenante del perdurante conflitto tra Russia e Ucraina, oltre all’impedimento più concreto per raggiungere la pace da quelle parti.

Le ingerenze su Zelensky, gli interessi malcelati nell’est europeo, la massa debitoria abnorme contratta negli anni e detenuta prevalentemente dalla Cina, la necessità di mantenere in piedi un’economia malsana a cui eserciti, produttori d’armi e strateghi di varia estrazione attingono a piene mani, ma soprattutto la presunzione di essere ancora determinanti con un blasone da prima potenza mondiale che, allo stato, sempra non stare più in piedi, rendono oggi Biden e compagni la vera palla al piede degli equilibri diplomatici mondiali. E tutto questo, per chi riesce ancora a non portare il cervello all’ammasso, lascia comprendere il perché dell’assurdo NO proveniente dalla Casa Bianca al possibile piano di pace proposto dalla Cina alla Russia.

Anche per me, filo-americano convinto da sempre, è scattata oggi la molla dell’intolleranza verso l’atteggiamento insopportabile del presidente statunitense in carica e, nondimeno, dei componenti di un patto atlantico che sebbene vada ancora difeso a denti stretti in attesa di interlocutori in grado di fare i conti con la realtà, dovrebbe finalmente mettere tutti nelle condizioni di rivedere i parametri di considerazione di quel che sta accadendo tra Russia e Ucraina, dei nuovi delicatissimi equilibri tra Putin e Xi-Jinping e, soprattutto, dei costi ingentissimi che il perdurare di tale conflitto riversa su tutti noi.

foto centro studi americani