Distrutta la cabina di Via Baiola: incrocio della paura a Monterone

Non c’è pace per le nostre strade. Per fortuna, in qualche modo, ci raccontiamo di due incidenti verificatesi nella stessa zona a distanza di qualche week-end.

Uno più coreografico e che ha messo ko la connettività con fibra del Rione Umberto I fino alla Baiola (zona ex Limoneto) e un secondo, invece, senza effetti collaterali,

Due settimane fa, alle 6.00 di mattina, dei ragazzi ben carichi di alcol con una panda blu hanno avuto un “frontale” con il muro opposto a quello di queste mattina quando, un’automobile ha perso il controllo ed è andato a sbattere prima contro il muro e poi ha travolto l’impianto tecnologico.

Ingenti i danni sia al bene pubblico sia al bene privato dell’azienda di telecomunicazione.