Distribuzione delle mascherine a Procida, la “verità” del Vice Sindaco Titta Lubrano

COMUNICATO STAMPACOMUNE DI PROCIDA

Intervento del Vice Sindaco Titta Lubrano: “Da domani saranno in distribuzione gratuita presso le farmacie aderenti le mascherine filtranti poste a disposizione dalla Regione Campania.

I *destinatari* saranno, per questa prima fase, le fasce deboli e le persone in condizione di fragilità, titolari di una qualunque esenzione ticket in ragione del reddito.

L’Amministrazione regionale ha, dunque, affidato il compito “sociale” di distribuire le mascherine anche alle farmacie di comunità, in virtù della loro presenza capillare nonché del loro effettivo radicamento nel territorio, confermando ancora una volta il ruolo socio sanitario del farmacista.

Ad ogni farmacia saranno consegnate circa trecento mascherine in confezioni da due mascherine ciascuna, in TNT o similare: sarà cura del farmacista e dei collaboratori spiegarne l’utilizzo e precisare che le stesse sono in materiale non tossico, sanitizzabile con soluzione idroalcolica al 70%.

Ringraziamo a nome di tutti, i nostri farmacisti procidani ed i loro collaboratori che in questi giorni stanno facendo grandi sforzi per non lasciare indietro nessuno.

Grazie”