Distributori di Cannabis, Mimmo Loffredo detta le linee guida per Forio

Dopo le polemiche e le contestazioni di giorni scorsi ecco le nuove proposte del consigliere comunale di maggioranza lontano da scuole e centri abitati. Ecco il testo del provvedimento sui Distributori “cannabis ” sul territorio del Comune di Forio – con la loro Individuazione ed ubicazione: “Premesso che sul nostro territorio comunale sono stati ubicati due apparecchi automatici per il servizio di vendita di “cannabis” a seguito di scia, in aree interne o di difficile controllo.

Dato atto che la normativa non vieta la vendita di simili prodotti se privi di effetto “drogante”. Vista, tuttavia, la circolare ministeriale, allegata, avente ad Oggetto “Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti, – Indirizzi operativi” con la quale, in particolare, si evidenzia la necessità di “prendere in esame la localizzazione di tali esercizi con riferimento alla presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili quanto al rischio di consumo delle sostanze, come le scuole, gli ospedali, i centri sportivi”.

Pertanto Loffredo propone al Consiglio Comunale di Deliberare di stabilire, così come previsto dalla succitata circolare, per l’istallazione degli esercizi di vendita (automatici e non ) di tali prodotti, “un distanza minima di almeno 500 metri dai luoghi considerati “sensibili”, di maggior rischio e difficilmente controllabili dalle autorità preposte.

Quanto sopra anche in considerazione della condivisibile affermazione riportata dal Ministero dell’interno nella richiamata circolare “che il consumo delle cosiddette “droghe leggere” rappresenta spesso un viatico per l’assunzione di quelle pesanti” “.