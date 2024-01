Distretto del Commercio, le “categorie” sollecitano Enzo Ferrandino: “Si faccia anche ad Ischia!”

Con una nota indirizzata al Sindaco del Comune di Ischia, Dott. Vincenzo Ferrandino, all’assessore alle Attività Produttive, Feliciana Di Meglio e al Responsabile Suap, Dott.ssa Paola Mazzella, l’unione Associazioni Sindacali composta da: AICOM- AICAST Associazione Ischia – Commercio, Turismo e Servizi, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi Ischia, Ischia Is More e New Atec Trasportatori hanno chiesto al sindaco di Ischia di poter aderire alla costituzione del “Distretto del Commercio”, come già nato nel comune di Forio.

“Le Associazioni di categorie riunite – si legge nella nota – premesso che: Con Delibera della Giunta Regionale n. 552 del 30/11/2021, pubblicata sul BURC n. 112 del 6 dicembre 2021, sono stati approvati i “Criteri attuativi per l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio”. Secondo il disciplinare attuativo dell’art. 11 L.R. 7/2020 i “Distretti del Commercio” sono quelle entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive, nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali”.

“Nell’accordo di programma – chiariscono i rappresentanti delle categorie – vanno stabiliti gli obiettivi che si intendono conseguire, a medio e lungo termine e una programmazione strategica triennale degli interventi da realizzare, tenuto conto delle criticità afferenti ai comparti economici dell’area di riferimento gli elementi di attrattività del territorio di tipo turistico, culturale, architettonico e artistico, la qualità urbana (marciapiedi e infrastrutture viarie, arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza, ecc.), l’ offerta di servizi, di animazione, eventi culturali, attività di intrattenimento, presenza di attività di somministrazione, qualità e quantità del servizio commerciale, la potenzialità di sviluppo e crescita e di coinvolgimento nell’attività di Distretto degli Enti pubblici, privati e anche delle singole attività commerciali. Considerato che l’Attività del Distretto è finalizzata alla realizzazione di progetti di qualificazione urbana, interventi inerenti il design urbano con particolare attenzione alla gestione degli spazi pubblici, all’ampliamento di spazi esistenti per attività commerciali, alla riqualificazione dell’arredo urbano, all’accessibilità e alla sistemazione della viabilità, interventi per il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici, interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate), interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell’area e , interventi volti alla fidelizzazione della clientela, azioni di promozione finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l’attrattività, progetti di sistemazione delle aree mercatali, progettualità innovative che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del commercio, formazione, informazione e servizi di accompagnamento degli imprenditori e degli addetti del settore”.

“L’individuazione del distretto commerciale – aggiungono – è avanzata dal Comune attraverso l’accordo di distretto che deve essere sottoscritto da almeno due organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative sul piano regionale. I programmi di intervento possono essere finanziati non solo da appositi bandi, i cui criteri sono definiti con delibera di Giunta Regionale, attraverso il cofinanziamento della Camera di Commercio territorialmente competente oltre che dai soggetti pubblici e privati che hanno promosso la costituzione del Distretto con la presente richiedono un incontro urgente per la costituzione del Distretto del Commercio (Disciplinare Attuativo dell’art. 11 L.R. 7/2020) avendo già il 18/01/2022 inviato pec a tutti i Comuni dell’isola d’Ischia nella quale ci siamo presentati quali Associazioni maggiormente rappresentative in Regione, abbiamo chiesto di essere coinvolti nella costituzione del Distretto commerciale e per tale operazione avviamo inoltre avanzata la richiesta di mettere una posta in bilancio di previsione dell’Ente inoltre, a nome dei Rappresentanti locale delle Associazioni, abbiamo garantita la nostra disponibilità alla partecipazione dei lavori a partire dalla fase dell’idea progettuale”.

“Ci sembra opportuno – chiosano in conclusione – dare un forte impulso in questa direzione anche in virtù del grande sforzo dell’amministrazione con il progetto della DMO, e relativo portale VisitIschia.info appena presentato; progetto che richiede appunto determina la riqualificazione urgente dell’offerta turistica e la valorizzazione del territorio. In particolare, evidenziamo il seguente aspetto da prendere subito in considerazione: il comune di Forio ha già realizzato (da solo) il distretto del Commercio il giorno 13/02/2023. Pertanto, la segreteria delle categorie nell’interesse della collettività più largamente intesa chiede cortesemente di rendersi Comune Capofila e coinvolgere anche gli altri Comuni interessati”.