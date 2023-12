Distretto del Commercio di Forio, al via i ristori a fondo perduto

Nei mesi scorsi, come molti sapranno, è stato istituito e autorizzato il Distretto Unico del Commercio di Forio che, insieme agli altri riconosciuti in provincia di Napoli (Pomigliano d’Arco, Gragnano, Visciano, Acerra, Bagnoli, Fuorigrotta, Ercolano, Torre del Greco, Boscoreale, Giugliano e Nola), è uno strumento a supporto delle attività economiche presenti nei rispettivi territori.

L’iniziativa, nata negli anni scorsi dalla lungimiranza del presidente di Confesercenti Ischia, Francesco Pezzullo e resa operativa dall’amministrazione del sindaco Stani Verde con il delegato l’avvocato Enzo di Maio, oggi ha già prodotto un importante obiettivo per le imprese del comune di Forio, l’unico sull’isola ad aver riconosciuto questo importante strumento di coordinamento e supporto per il commercio.

Sul BURC n. 83 DEL 27 novembre 2023 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio, presenti nell’ambito dei Distretti del Commercio per una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.000.000. I Soggetti beneficiari sono: le micro, piccole e medie imprese comprese nei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione Campania, coincidenti con la delimitazione territoriale.

Le aziende che hanno un’unità locale a far data dal 1° gennaio 2019 collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto Unico del Commercio di Forio, di essere regolarmente iscritti al REA della CCIAA Territoriale possono accedere all’erogazione del contributo per aver accertato una riduzione del fatturato del 15% per il valore della produzione da euro 0,00 a 250.000,00; 20% da euro da 250.00,01 a 1.000.000,00; 25% da euro 1.000.000,01 a 5.000.000,00; 30% oltre euro 5.000.000,00.

Il contributo concedibile a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subiti dall’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019 (fatturato/corrispettivo) sarà di: 60% per le imprese con una produzione da 0 a 250.000,00 euro; 50% per le imprese con una produzione da 250.000,00 a 1.000.000,00 euro; 70% da 1.000.000,00 a 5.000.000,00 euro; 30% oltre 5.000.000,00 euro.

Il comune di Forio ha attivato uno sportello di supporto che sarà attivato nei prossimi giorni.

“Fin da quando ci siamo insediati, abbiamo creduto nella bontà di questa iniziativa e abbiamo velocizzato gli iter per arrivare a questo importante obiettivo: dare una risposta immediata al mondo del commercio che, da troppo tempo, è aggredito da crisi di varia natura. Questo è un primo passo e confidiamo che con l’apertura di uno sportello dedicato le piccole e medie imprese di Forio troveranno un aiuto importante” ha commentato il sindaco di Forio.

“Sono anni che combattiamo con la politica affinché il commercio di Forio possa essere messo al centro delle politiche di sostegno locali. Da commerciante prima – ci ha detto il presidente Pezzullo – e da presidente della principale associazione di categoria dell’isola sono soddisfatto di questo obiettivo. Un contributo a fondo perduto e senza rendicontazione per chi ha avuto cali di fatturato è un segno importante di vicinanza ad uno dei settori più delicati della nostra economia. In più – aggiunge – c’è una piccola soddisfazione personale per averci visto giusto e per aver lottato per portare a Forio questo importante strumento che è il Distretto Unico del Commercio”