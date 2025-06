Dissequestro per il Samara Luxury Beach a Casamicciola

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Dott. Provvisier, presso il Tribunale di Napoli, ha emesso un provvedimento di dissequestro a favore dello stabilimento balneare Samara, ubicato a Casamicciola Terme. Tale decisione pone fine al sequestro preventivo eseguito dai Carabinieri della locale stazione lo scorso 1 giugno, quando venne denunciata la titolare per il reato previsto dall’Art. 681 del Codice Penale, relativo allo “spettacolo e intrattenimento abusivo” in quanto la struttura priva di relativa autorizzazione.

Il sequestro era stato disposto in seguito all’organizzazione di un evento danzante che aveva visto la partecipazione di ben 236 avventori. Tuttavia, l’istanza di dissequestro presentata dall’Avvocato Ciro Pilato ha giocato un ruolo cruciale nel processo di revisione della misura cautelare. Attraverso una disamina approfondita e articolate argomentazioni giuridiche, l’Avvocato ha saputo dimostrare la non sussistenza del fumus del reato contestato, convincendo così il GIP ad accogliere la richiesta.

Con questo provvedimento, il Samara Luxury Beach potrà finalmente riaprire le sue porte in vista dell’estate 2025, dando una nuova opportunità non solo ai gestori della struttura, ma anche a tutti gli avventori desiderosi di usufruire delle bellezze e dei servizi offerti dal prestigioso stabilimento. La decisione rappresenta un importante precedente in materia di diritto e tutela delle attività imprenditoriali anche in contesti di verifica amministrativa relative a eventi pubblici.