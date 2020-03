Disoccupazione al 100% , stop a mutui , IMU e contributi: le richieste di Giosi Ferrandino al Governo Italiano

Con una nota a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, all’ On. Roberto Gualtieri, Ministro MEF, al Sen. Stefano Patuanelli, Ministro Mise, Sen. Nunzia Catalfo, Ministro Lavoro e Politiche Sociali e On. Dario Franceschini Ministro Mibact, l’eurodeputato Giosi Ferrandino ha inoltrato una richiesta, ben specifica, in merito all’emergenza, mondiale, del Coronavirus.

“Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri, Egregi Ministri, come certamente saprete, in queste ore si è registrato sull’isola d’Ischia il primo caso di Covid-19. Il nosocomio isolano e la Protezione Civile stanno gestendo al meglio la situazione, nonostante le difficoltà quotidiane del sistema sanitario dell’Isola. Purtuttavia – scrive Ferrandino -, c’è un altro aspetto che mi preme portare alla vostra attenzione, strettamente legato all’economia non solo dell’isola, ma di tutte le località turistiche italiane. Con il perdurare del periodo di crisi, che, come suggerito da fonti autorevoli, dovrebbe insistere almeno fino alle soglie dell’estate, il comparto turistico italiano rischia di essere messo in ginocchio. Già oggi il numero di prenotazioni è in netto calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con previsioni di una ulteriore, forte contrazione nei prossimi mesi. L’impatto sarà fortissimo soprattutto sui dipendenti delle strutture alberghiere e sull’indotto, oltre che sul commercio ed il terziario in generale. Vi chiedo pertanto, in linea con quanto già richiesto da Federalberghi Campania, di valutare ogni possibile iniziativa a sostegno della categoria, che rischia seriamente di essere spazzata via dalla crisi in atto»

LE RICHIESTE. «In particolare – continua -, sarebbe opportuno: Estendere l’indennità mensile di disoccupazione dal 50% al 100% dei mesi lavorati; Favorire l’accesso agli ammortizzatori sociali; Introdurre la deducibilità IMU al 100%; Sospendere i termini tributari e contributivi fino al 31 dicembre 2020; In accordo con Abi, sospendere tutti i mutui in essere per le aziende e le famiglie. Sono sicuro che le risorse economiche per coprire i costi di questi interventi saranno messi a disposizione dal Governo. Certamente, dal canto loro, le istituzioni europee predisporranno tutti gli strumenti di flessibilità necessari a liberare i fondi per fronteggiare la crisi, così da garantire un pronto ed efficace supporto alle popolazioni colpite dalla crisi e alle rispettive economie. Sarebbe inoltre molto auspicabile – conclude – che queste misure fossero estese anche ai commercianti, categoria che, insieme ai dipendenti delle strutture alberghiere, rischia di pagare il più alto tributo alla crisi. »