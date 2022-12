Disastro270, il comunicato degli studenti: “isolani si, isolati no!”

COMUNICATO: “STUDENTI ISOLANI SI, ISOLATI NO!”

Nel pomeriggio i rappresentanti degli studenti di tutte le scuole superiori dell’isola d’Ischia si riuniranno per chiedere azioni e misure immediate e concrete a tutela del loro diritto allo studio, ricorrendo anche ad azioni di protesta qualora non vi sia da parte delle autorità competenti un sollecito intervento.

Nello specifico chiedono la messa in sicurezza della ex S.S. 270 all’altezza della casa cantonale di Casamicciola Terme, della Via Principessa Margherita sempre di Casamicciola e delle sedi delle scuole di Casamicciola e Lacco Ameno che presentano criticità. Ritengono necessario, inoltre, che la D.D.I. adottata informalmente dalle scuole e suggerita dall’USR Campania, sia disciplinata giuridicamente e che possa essere adottata dalle scuole presenti nei territori fragili ed esposti ai rischi idrogeologici quando si dispone la chiusura delle sedi per allerta meteo o in caso di difficoltà di collegamento, come si sta verificando in questi giorni sull’isola d’Ischia.

Nella giornata odierna, in cui è stata disposta la chiusura della S.P. Litoranea

all’altezza di Casamicciola, gli studenti che frequentano scuole ubicate nel versante opposto a quello in cui abitano, sono costretti ad effettuare due volte il giro dell’isola per esercitare il proprio diritto all’istruzione. Il risultato è che il 50% degli studenti che si trovano in questa condizione oggi non ha frequentato e il 15% di quelli che sono andati a scuola è riuscito a raggiungere la scuola alla seconda ora. Gli studenti delle scuole superiori dell’isola d’Ischia, già duramente provati negli ultimi anni dal sisma del 2017, dalla pandemia 2020-22 e dall’attuale evento calamitoso, chiedono con forza di poter esercitare pienamente il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione repubblicana, e per tale motivo chiedono alle autorità interventi immediati e risolutivi.