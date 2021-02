Disastro vaccinazione. Vaccini “buttati” per errata convocazione!

- Advertisement -

In una casa di Barano squilla il cellulare: “Pronto?”

Dall’altro lato una voce educata, giovanile: “Signora, chiamo dall’ospedale di Cardito, l’aspettiamo per la vaccinazione”.

Un piccolo brivido, poi la risposta: “Ah, si, scusate siamo di Ischia, ci è stato impossibile raggiugervi. Mio padre ha 84enni e ha difficoltà motorie. Sa, 6 ore di viaggio sono difficili da sopportare tra traghetto, auto e poi il ritorno”

Dall’altro lato del telefono un attimo si silenzio: “Ah, di Ischia…. E ora i vaccini? Abbiamo oltre 100 prenotazioni”.

“Abbiamo inviato la mail all’ASL come ci è stato detto”

“Mail?”

“Si, quella per correggere la convocazione. Credevamo di essere in regola, di non aver arrecato danno a nessuno. Ora, però….”

La voce al telefono è professionale, calma: “Non si preoccupi, andrà tutto bene. Buona domenica”

Piccola storia di un disastro firmato Regione Campania, tratto dalla storia vera di assurde convocazioni per la campagna vaccinale contro il covid-19. Un minestrone di errore su errore che imbarazza. E abbiamo fatto finta di non capire quando ci hanno detto che il medico di Cardito si è anche arrabbiato. Perché vogliamo essere buoni, oggi che è San Valentino.

Abbiamo provato a narrare quella che è solo pura cronaca. La telefonata è arrivata sul serio, la vicenda anche. Abbiamo solo romanzato un po’ per rendere meno grave questa situazione. Oltre 100 dosi vaccinali che oggi, forse, andranno distrutte se dall’ospedale di Cardito non faranno in tempo a trovare nuovi anziani. O andranno a chi, magari, non ha titolo.

Nel frattempo, oltre 100 cittadini dell’isola d’Ischia non riceveranno la loro dose di vaccino per colpa di qualcuno che non conosce neanche dove vive e che pensa di poter convocare un ultra 80enne per la sua vaccinazione, a 70 chilometri di distanza. Dove di mezzo c’è il mare.

Bhe, forse, se i nostri sindaci avessero iniziato a chiedere rispetto per le isole, se avessero fatto la voce grossa quando avevamo sollevato i primi dubbi su tutto questo, oggi avremmo file di 80enni in ogni comune dell’isola a ricevere la loro dose.