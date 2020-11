Disastro Testaccio: quattro gocce e fiumi di fango!

La sicurezza dei cittadini, questa mattina di sabato, è stata messa in pericolo dal solito allagamento di Testaccio. Dal solito fiume di lava che ha colpito la zona del comune di Barano d’Ischia che, diciamocelo, ha saputo affrontare l’emergenza. Ma non basta.

Sperare nei ragazzi della Multiservizi è un pannicello troppo caldo davanti al problema di sicurezza che si è vissuto in quel di Barano. E’ necessario e urgente che l’amministrazione di Dionigi Gaudioso metta in atto una seria e rigorosa azione per eliminare il problema e farlo subito!

I cittadini di Testaccio non possono più svegliarsi la mattina e trovarsi con il fiume di fango che invade strade, piazze e parcheggi!