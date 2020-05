Disastro “testa di Casco”. Zona rossa o della monnezza?

Ida Trofa | La madre degli imbecilli e degli incivili è sempre incinta. E se poi parliamo della zona rossa del sisma di Casamicciola allora qui gli incivili e sopratutto gli imbecilli prolificano. In molti casi anche supportato dalle cattive abitudini di taluni politici che orami si credono padroni della Munnezza: “Butta li, metti li, non ti preoccupare tolgo io, me la vedo io, stai tranquillo”. Ed è cosi che in breve la Zona Rossa del Sima si tramuta in una discarica a cielo aperto. La zona rossa, oltre alla grave situazione dei danni causati dal sisma, vive ora la consapevolezza di essere lentamente destinata all’oblio e all’abbandono. Una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti, montagne quasi incredibili!

La Via D’Aloisio, piazza La Rita e via Terme Rita sono diventate discariche di inerti, materiali da risulta e depositi edilizi oltre a scarico di ingombranti e pattume di ogni genere.

E non veniteci a dire che quei rifiuti arrivano dalla luna! Quei depositi sono frutto dell’inciviltà casamicciolese. Una cosa indegna che offende e ferisce ancor di più questi luoghi invasi dai rifiuti e non solo dalle macerie. Ma se gli incivili prolificano lo fanno anche grazie alla connivenza politica e a certi modi di agire poco confacenti che al metodo “me la vedo io e poi mi voti“ sostituisce a correttezza dell’amministratrice un paese. Il sindaco Castagna con il prot. 9007 del 28 agosto 2017 ha chiesto alla Soc. A.M.Ca. S.r.l. la disponibilità per collabora con il Comune di Casamicciola in ogni intervento necessario giustificato da somma urgenza in favore della multiservizi determinata dal momento contingente alla voce sisma. L’AMCA all’interno della zona rossa dovrebbe provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle abitazioni che vanno necessariamente portati via. A questo punto è evidente che ci sia qualcosa che non funziona. Costantemente assistiamo a questo abbandono indiscriminato di immondizie.

C’è la mano di qualcuno? Qualche politico ha indicato questi luoghi come discarica? Dov’è l’AMCa? Dove sono i soldi stanziati per il servizio ad hoc in zona rossa? Serve ora più che mai che qualcuno ripulisca via D’Aloisio, ma che sopratutto faccia chiarezza. Non si può tollerare l’accumulo di montagne e montagne di pattume e non lo si può fare ancor di più ora che siamo nel pieno dell’emergenza con il COVID-19. E’ stato presentato un esposto alle autorità competenti per lo scarico indiscriminato perpetrato in quella zona. Ed a breve con ulteriori stanziamento economico da parte del comune di Casamicciola Terme sarà disposto per ripulire.

Il terzo nel giro di pochi mesi. Altri € 12.668,41 0 erano stati pagati per provvedere anche ad un intervento di pulizia straordinaria con diserbo delle aree nonché alla rimozione degli ingombranti e del materiale di risulta presente con relativo conferimento in discarica/riciclo. Insomma gli stanziamenti finanziari ci sono, gli imbecilli con sponsorizzazioni politiche che scaricano di tutto nella zona rossa pure, quel che manca è un intervento incisivo per ridare al meno un minimo decoro a questi luoghi. Luoghi che davvero non meritano la presenza di certi luridi zozzoni.