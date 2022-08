Disastro percolato a Zaro: puzza e pericolo!

Erano anni che a Forio non si assisteva a scene del genere. Invece di andare avanti, purtroppo, i passi indietro sono sempre più evidenti e più gravi.

La denuncia dell’avvocato Giuseppe Azzariti Fumaroli è lineare, chiara e netta: “La presente per raccontarvi quanto accaduto questa sera mentre ero alla guida del mio motorino ritornando a casa a Zaro. Erano le 23.15 circa che mentre percorrevo via F. Calise, direzione Zaro, ho rischiato di cadere dal motorino per la presenza di percolato sull’asfalto. Solo un miracolo e la velocità ridotta ha evitato che non rovinassi al suolo riuscendo a non perdere il controllo del motociclo e finire nel muro”

Impossibile avvisare i vigili urbani

Azzariti, poi, entra nel dettaglio: “Da via Francesco Calise (dopo la Mortella) e fino all’isola ecologica c’erano enormi macchie di percolato (anche in curva) che erano un vero e proprio pericolo per centauri ed auto. Ho cercato invano di avvisare i vigili di Forio ma il fax è stata l’unica risposta. Nel 2022 certe schifezze, tra l altro in un luogo di villeggiatura, non dovrebbero accadere. Vi allego le foto a prova di quanto scritto sperando che nessuno ci abbia rimesso le penne.”

E’ anche nostra la speranza dell’avvocato Azzariti Fumaroli. Certo, ci chiediamo il delegato alla NU cosa si risponde quando vede queste foto? Si vergogna o al pensiero del fine mese, invece, si fa la solita scrollatina di spalle e guarda avanti?…