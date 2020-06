Disastro orari ZTL a Ischia. Da ieri sono cambiati

Ieri, vero le 18, abbiamo ufficialmente appreso, insieme con tutti i cittadini del comune di Ischia che il l’ente di Via Iasolino ha attivato i “nuovi orari per le ZTL del Comune d’Ischia”

Da ieri, infatti, le ztl osservano i seguenti orari: Varchi 1 e 2 (via Iasolino): dal lunedì alla domenica dalle 10:30 alle 16:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00. Varco 3 (via Porto): dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 04:00 Varchi 4, 5 e 6 (via Roma, delle Terme e via Cortese) dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 04:00. Varchi 7 e 8 (Ischia Ponte): dal lunedì alla domenica dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 05:00.

Senza indugiare troppo sulle opinabili scelte (poco attente) dell’amministrazione di Ischia che, ad esempio, continua a voler il traffico ad Ischia Ponte ad ora di pranzo, ecco una testimonianza di quello che è successo ieri mattina.

Una testimonianza di un cittadino che mostra quanto sia raffazzonato il modo di amministrare il comune di Ischia da parte dell’attuale maggioranza.

«Ztl Riva Destra (Varo 3). Il nuovo orario – ci scrive il nostro amico – scattava alle 10.30 di oggi ma a mezzogiorno c’era ancora il vecchio cartello che indicava le 12. Il comando vigili cadeva dalle nuvole, l’avviso sul sito ufficiale del comune di ischia (facebook sic!) sul cambio di orario appare solo dopo le dodici. Praticamente mi sono beccato la multa leggendo un cartello. Ovviamente dopo la sfuriata al comando vigili sono corsi a mettere un cartello enorme»

C’è altro da aggiungere? Pensiamo proprio di no!