Disastro N.U. a Forio, Stani Verde corre ancora una volta ai ripari

L’Amministrazione comunale di Forio è ancora alle prese con la “grana” nettezza urbana. Il disastroso appalto da oltre 31 milioni di euro ereditato da Francesco Del Deo ha messo il Comune nella condizione di essere ostaggio della “Super Eco”.

Come si ricorderà, il servizio settennale venne aggiudicato alla ditta di Cassino nel 2020, appunto per l’importo di 31.706.765, euro. All’atto dell’insediamento i nuovi amministratori dovettero da subito affrontare tutte le criticità e irregolarità (peraltro già presenti sin dall’inizio), emerse poi in particolare lo scorso anno. Un appalto che “fa acqua” da tutte le parti e le falle si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità del servizio.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito il capitolato speciale, palesemente inadeguato, e gli inadempimenti relativi al contenuto dell’offerta migliorativa. La “Super Eco” li giustifica asserendo che all’epoca l’Amministrazione Del Deo avrebbe richiesto “ufficiosamente” l’esecuzione di ulteriori servizi non previsti nel bando di gara. Di qui la pretesa di importi maggiorati per i servizi aggiuntivi che il Comune già lo scorso anno aveva deciso di avviare. Per cercare di uscire dal pantano, nei mesi scorsi era stato anche affidato un incarico di consulenza legale sull’appalto milionario. Evidenziandosi che proprio quelle richieste “extra” hanno generato «incertezza circa l’iter amministrativo da porre in essere per il corretto prosieguo del contratto».

Ma non è facile venire a capo del pasticcio lasciato da Del Deo, la cui “leggerezza” nell’appaltare servizi e lavori essenziali era già venuta alla luce con il “caso Romis” per la realizzazione della pluviale.

Sta di fatto che mentre prosegue lo scontro silenzioso tra l’Amministrazione e la ditta, una vera e propria guerra fredda tra Stani Verde e i Ciummo combattuta a colpi di atti pubblici e lettere protocollate, Forio si accinge a vivere una nuova stagione turistica.

PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO

Si è così reso necessario mettere ancora una volta mano all’appalto per garantire la pulizia e il decoro del paese nel periodo di maggior afflusso e cercare di adeguare il servizio per questi due anni scarsi di “sofferenza” che restano fino alla scadenza contrattuale. La Giunta ha così approvato la delibera di indirizzi al rup e al direttore dell’esecuzione del contratto per elaborare un piano tecnico-economico che introduca servizi aggiuntivi di igiene urbana per il periodo 2025-2027, in aggiunta a quelli previsti dal contratto attualmente in vigore. Con la speranza di non incontrare ulteriori resistenze da parte della “Super Eco”.

La delibera fa riferimento a nuove necessità logistiche e operative, emerse soprattutto in estate e durante i picchi di affluenza, che hanno evidenziato lacune nel servizio “standard”. Ovvero, nei fatti, la intollerabile situazione venutasi a creare che cozza con la volontà dell’Amministrazione guidata da Stani Verde di rilanciare l’immagine turistica del paese e assicurare servizi funzionali alla cittadinanza. Non a caso viene sottolineato trattarsi di un’azione «necessaria per un territorio a forte vocazione turistica come Forio».

La Giunta ha anche delineato gli interventi extra che dovranno essere valutati, tra i quali rientrano: frequenze aggiuntive per la raccolta dei rifiuti, sia per utenze domestiche che commerciali; istituzione di raccolta quotidiana, anche la domenica, in caso di conferimenti irregolari; servizi pomeridiani per il riassetto delle piazze e svuotamento dei cestini; incremento delle attività domenicali e del servizio di diserbo.

L’obiettivo dichiarato è di “tappare le falle” per garantire decoro urbano e igiene pubblica costante.

L’Amministrazione ha dunque demandato al rup dott. Francesco Schiano di Coscia e al direttore dell’esecuzione contrattuale ing. Luca De Girolamo il compito di redigere una perizia di variante contenente tutti i dettagli tecnici ed economici, che sarà poi sottoposta nuovamente alla Giunta per l’approvazione definitiva.

L’auspicio di Stani Verde è di riuscire almeno a garantire a Forio una estate tranquilla sul fronte nettezza urbana…

I servizi extra

