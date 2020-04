Disastro La Schiana, finisce l’incubo per l’imprenditore ischitano: tampone negativo!

E’ terminato l’incubo dell’imprenditore isolano che era stato ricoverato all’ospedale “La Schiana” di Pozzuoli. Dopo un lungo periodo di angoscia, ha finalmente saputo di essere scampato al contagio.

Intanto avevamo ricevuto una lettera di precisazione del medico, che pubblichiamo di seguito, a chiarimento della vicenda: «Gentile Direttore del giornale il Dispari, poiché vedo citato il contenuto di una mia mail riguardante la mancata effettuazione del tampone per il rilevamento della covid-19, vorrei specificare quanto segue.

Non sono a conoscenza di chi le abbia passato integralmente la mail, ma volevo sottolineare che nella stessa viene chiarito che l’unità operativa preposta ad Ischia, ha passato la richiesta della sorveglianza, del tampone e finanche del sollecito alla struttura centrale che avrebbe dovuto smistarla velocemente a quella della ASL Napoli 1 Centro. Ha fatto tutto quello che era in suo potere, anzi si è resa disponibile ad effettuare il tampone al ritorno dell’imprenditore ad Ischia.

Vorrei che fosse chiarito sul giornale, che invece parla solo di disservizi. Tengo a precisare che la persona in oggetto, per puro spirito di responsabilità per i suoi familiari e per gli altri abitanti dell’isola ha deciso autonomamente di effettuare un isolamento preventivo, comportamento che attuato da tutti , avrebbe permesso all’Italia di avere molti meno casi. Comunque il tampone sarà effettuato a breve dalla ASL del Distretto Napoli 1 Centro, per accordi presi con la relativa U.O.».

Adesso, finalmente, è arrivata la insperata buona notizia. Un amico ci ha informati, con il consenso dell’interessato, che il tampone è risultato negativo. «Come possa essere uscito indenne da quell’inferno, non lo sappiamo ma siamo tutti felici – aggiunge -. Il tampone è stato effettuato diversi giorni dopo il contatto, questo lo rende più veritiero. Insieme al fatto che non ha mai avuto sintomi di nessun tipo». Un lieto fine, dunque, per un caso emblematico.

Risponde Gaetano Di Meglio

Il nostro compito è duplice e non speculare. La parte principale è quella di aiutare le popolazioni ad avere una coscienza e una sensibilità contro i disservizi, ovvero, quelli che la stessa dottoressa segnalava. La parte secondaria, invece, è quella di rallegrarci. E siamo tutti felici che questa triste storia si sia conclusa nel migliore dei modi.