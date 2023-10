Disastro impianti elettrici a Lacco Ameno. Dopo il porto, Villa Arbusto

Ugo De Rosa | Il Comune di Lacco Ameno ha gravi problemi con le cabine elettriche e i relativi impianti, non avendo provveduto per tempo a mettersi in regola secondo la normativa vigente per consentire la verifica periodica, la manutenzione e interventi tempestivi in caso di guasti.

Già ad agosto scorso, infatti, era stato necessario intervenire per la cabina di trasformazione MT/BT ubicata sulla Litoranea in zona porto. E il responsabile del IV Settore Urbanistica ed Edilizia arch. Vincenzo Dellegrottaglie aveva dovuto affidare specifico incarico evidenziando «che per il completamento della verifica degli impianti sul territorio comunale risulta necessario effettuare un rilievo dell’impianto elettrico esistente della cabina di trasformazione MT/BT alla Via Litoranea oltre la relativa progettazione esecutiva degli interventi necessari e propedeutici per la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e per la redazione dei registri di manutenzione, ai sensi della norma CEI 78/17».

In sostanza il Comune era già in difetto e aveva dovuto rimediare in tutta fretta, essendo «necessario procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento provvedere alla nomina di un professionista da incaricare per il rilievo dell’impianto elettrico esistente e progettazione esecutiva degli interventi a farsi».

E con determina dello scorso 23 agosto aveva affidato l’incarico all’ing. Enrico Iovene con studio in Barano per l’importo complessivo di 6.090,24 euro.

Sta di fatto che ci sono anche altri impianti e cabine da sottoporre a verifica. Sicuramente è necessario un intervento complessivo. Tanto che a metà settembre l’Ente è stato “bacchettato” da E-Distribuzione in merito alla cabina di Villa Arbusto. Nella nota inviata al Comune «la società “E Distribuzione infrastrutture e Reti Italia A.R. Campania unità territoriale Pozzuoli” richiedeva relativamente alla cabina di trasformazione MT/BT del complesso museale di Villa Arbusto“…copia del verbale della verifica periodica dell’impianto di terra… indispensabile per consentire l’accesso in sicurezza del nostro personale nell’esecuzione di attività lavorative, comprese le manovre di esercizio e i lavori che si dovessero rendere necessari per assicurare la regolare erogazione dell’energia elettrica e l’immediato ripristino della alimentazione in occasione di eventuali disservizi».

L’inerzia del Comune rischia di impedire gli interventi dei tecnici Enel, con conseguenti problemi e disagi all’utenza.

Ancora una volta dunque il rup Dellegrottaglie è corso ai ripari ammettendo la necessità di «effettuare la verifica dell’impianto esistente e redigere il verbale di verifica periodica dell’impianto di terra della cabina di trasformazione MT/BT del complesso museale di Villa Arbusto».

A questo punto non è rimasto altro che integrare con celerità l’incarico già affidato all’ing. Iovene, onde evitare ulteriori problemi. L’importo integrativo ammonta a 1.000 euro netti, ovvero 1.268,80 euro Iva compresa.