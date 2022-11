Disastro di Casamicciola. Rinviata Ischia-Acerrana

Non si è fatta attendere la decisione del Comitato Regionale che ha comunicato il rinvio della partita, in programma domenica 27 novembre alle ore 14.30, allo Stadio Mazzella. La capolista Ischia non scenderà in campo, come giusto che sia dopo un dramma di tale portata per l’isola. È stata posticipata, dunque, la partita contro l’Acerrana, valida per la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. La società granata, attraverso una nota ufficiale, non ha fatto mancare il supporto al club gialloblu: “La società Acerrana 1926 è vicina al popolo di Ischia e alle famiglie colpite dall’alluvione”. Anche i tifosi di fede avversaria hanno mandato vicinanza all’isola. Si attende, infine, l’annuncio degli altri due club, ma anche per il Real Forio – secondo quanto si legge sul sito della Lega Nazionale Dilettanti Campania – è previsto il rinvio per il match contro il Massa Lubrense.